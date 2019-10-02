تأهل المغربيتين عرافي وعقاوي لنصف نهائي سباق 1500 متر بمونديال القوى

تأهلت المغربيتان رباب عرافي ومليكة عقاوي اليوم الأربعاء إلى الدور قبل النهائي في سباق 1500 متر ببطولة العالم السابعة عشرة لألعاب القوى المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة كما بدأت الهولندية سيفين حسن بجدارة الجزء الثاني من رحلة الفوز بثنائية ذهبية في البطولة.

وتصدرت عرافي المجموعة الثانية بالتصفيات اليوم على استاد "خليفة الدولي" لكنها حلت في المركز التاسع عشر بين المتأهلات إلى الدور قبل النهائي.

وقطعت عرافي المسافة في أربع دقائق و32ر8 ثانية وهو ما يزيد بنحو عشر ثوان على أفضل رقم لها في السباق هذا الموسم وكذلك أفضل رقم شخصي لها.

وفي المقابل، احتلت مواطنتها عقاوي المركز السادس عشر في قائمة المتأهلات رغم أنها حلت في المركز السادس بالمجموعة الثالثة من التصفيات.

وقطعت عقاوي المسافة في أربع دقائق و05ر8 ثانية.

وتصدرت سيفين حسن التصفيات اليوم حيث قطعت المسافة في أربع دقائق و88ر3 ثانية.

وتمثل التصفيات اليوم خطوة أولى في طريق حسن لانتزاع الميدالية الذهبية لهذا السباق علما بأنها توجت قبل أربعة أيام بذهبية سباق عشرة ألاف متر.

وتطمح سيفين حسن إلى الفوز بذهبية هذا السباق لتكون الثانية لها في البطولة الحالية.

ولم تكن سيفين حسن في مقدمة السباق منذ البداية وبالتحديد في أول 900 متر من السباق لكنها تقدمت بعد ذلك حتى أصبحت في المقدمة قبل آخر 200 متر من السباق.