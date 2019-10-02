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رياضة

ضمك والوحدة يفتتحان الجولة السادسة للدوري السعودي الممتاز لكرة القدم غدا

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:49 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تنطلق غدا الخميس مباريات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (الدوري السعودي الممتاز) بمباراة واحدة تجمع بين الفريق الاول لكرة القدم بنادي ضمك وضيفه الوحدة في ملعب الاول بمدينة المحالة.

وتستكمل منافسات الجولة في يومها الثاني (بعد غد الجمعة) بمباراتين، الأولى بين الفتح وضيفه الرائد والثانية بين الاتحاد وضيفه الحزم، وتستكمل المنافسات يوم السبت المقبل بأربع مباريات، حيث يحل الهلال ضيفا على الاتفاق، والعدالة يستضيف الشباب ويحل الأهلي ضيفا على الفيحاء، ويستضيف التعاون نظيره أبها، وتختتم مباريات الجولة بلقاء مؤجل إلى يوم الأربعاء 6 نوفمبر المقبل، يجمع النصر بضيفه الفيصلي.

ويتصدر البرازيلي رومارينهو لاعب فريق الاتحاد قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف، متقدمًا بفارق هدف واحد عن السوري عمر خربين لاعب الهلال والسنغالي اليو سيسيه لاعب العدالة (4 أهداف لكل منهما).

ويتصدر فريق الهلال ترتيب الفرق المشاركة في الدوري قبل انطلاق الجولة السادسة برصيد 13 نقطة يليه الفيصلي في المركز الثاني بـ 11 نقطة ثم الاتحاد ثالثا بفارق الاهداف عن الوحدة الرابع ولكل منهما 9 نقاط ثم الأهلي خامسا بفارق الاهداف عن النصر السادس ولكل منهما 8 نقاط ثم العدالة سابعا بفارق الاهداف عن أبها الثامن والحزم التاسع ولكل منهم 7 نقاط ثم الاتفاق عاشرا بفارق الاهداف عن الشباب الحادي عشر ولكل منهما 6 نقاط ثم الفيحاء في المركز الثاني عشر بـ 5 نقاط والتعاون في المركز الثالث عشر بـ 4 نقاط (له مباراة مؤجلة) والرائد في المركز الرابع عشر بالرصيد نفسه (له مباراة مؤجلة) وضمك في المركز الخامس عشر بـ 4 نقاط ايضا واخيرا الفتح في المركز السادس عشر والاخير بدون نقاط.

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