"فوربن بوليسي" تفضح علاء الأسواني.. والديهي: صرف صحي

علق الإعلامي نشأت الديهي، على فضيحة مجلة فورين بوليسي لعلاء الأسواني من خلال نشرها مقال ينتقد فيه الكاتب علاء الأسواني.



وقال "الديهي"، إن المقال المنشور في مجلة فورين بوليسي أهان "الأسواني"، مشيرًا إلى أن كاتب المقال وصفه بالرجل الذي لا يعرف مالذي يُقاتل من أجله.



وأضاف "الديهي" خلال برنامج "بالورقة والقلم المُذاع عبر فضائية "TEN": أن كاتب المقال تسائل هل علاء الأسواني مع الإخوان أم ضدهم، هل هو مع مرسي أم ضده وهل هو مع الديمقراطية هي الحل أم مع الإسلام هو الحل.



ووصف "الديهي" علاء الأسواني بالصرف الصحي، قائلا: إنه منذ 2011، مصر تشهد انفجار مواسير الصرف الصحي التي تضرب من هنا وهناك بالأصوات.

