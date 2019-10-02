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روسيا: توقيع "صيغة شتاينماير" سيتيح مناقشة موعد "قمة نورماندي"

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:45 م
رئيسة مجلس الاتحاد
رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو،
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قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، إن توقيع "صيغة شتاينماير" سيتيح مناقشة مواعيد الاجتماعات في "صيغة نورماندي" (فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا).

وأوضحت ماتفيينكو للصحفيين - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الأربعاء: "بالطبع، هذا القرار طال انتظاره من قبل سلطات كييف، والآن هناك أساس لمزيد من مناقشة الاجتماع في "صيغة نورماندي"، وتفاصيل حول المواعيد".

يذكر أن "صيغة شتاينماير" (فرانك – فالتر شتاينماير - رئيس ألمانيا الحالي ورئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ووزير الخارجية الألماني سابقا) هي خطة لتعديل الدستور الأوكراني باقتراح من شتاينماير في 2014-2015 وتحدد آلية إدخال قانون حول النظام الخاص للإدارة المحلية في بعض مناطق مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك، على أساس مؤقت في يوم انتخابات وعلى الأساس الدائم – بعد إصدار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقريرها عن نتائج الانتخابات.

ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت، في شهر أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، اللتين أعلنتا استقلالها من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع بأوكرانيا في شهر فبراير من نفس العام.

ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة – بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 13 آلف من المواطنين.

كما أن مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس تجري مناقشتها، بما في ذلك وفي إطار عمل مجموعة الاتصالات التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي سبق ووافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات التي يجب اتخاذها للقضاء على تصاعد الأزمة، بما في ذلك وإقامة الهدنة، إلا أنه ما زالت الاشتباكات تقع بين طرفي النزاع رغم عقد عدد من اتفاقات الهدنة بينهما.

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