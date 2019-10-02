عمرو الجنايني: قدمنا للعالم رسالة واضحة.."أفريقيا قادرة على تنظيم بطولة عالمية"

قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المشكلة لإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم، "أرحب بكم في أرض الحضارة مصر التي تفتخر بجذورها الأفريقية ويسعدنا دائمًا أن تستضيفكم".



وأضاف عمرو الجنايني - في كلمة ألقاها خلال مراسم سحب قرعة أمم افريقيا تحت 23 سنة والتي أقيمت اليوم بقصر الحرملك بمنتزة الإسكندرية - "اليوم نقف جميعًا لاستقبال جيل جديد يسعى بكل حماس لتمثيل القارة الأفريقية في أولمبياد طوكيو 2020".



وتابع: "قدمنا للعالم أجمع رسالة واضحة أن أفريقيا قادرة على تنظيم بطولة عالمية وهذا ما شاهدناه جميعًا في كأس الأمم الأفريقية، وحان الآن وقت متابعة الجيل الجديد الصاعد".



واختتم كلمته "أتمنى أن تستمتعوا ببطولة إفريقية جديدة وأتمنى لكم طيب الإقامة وأن تشعروا بالسعادة مثلما نحن سعداء بتواجدكم معنا".



من جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة - فى كلمة ألقاها - "إنه لمن دواعي الفخر والسرور المشاركة في مراسم قرعة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والتي تستضيفها مصر شهر نوفمبر المقبل".



وأضاف صبحي "أود في البداية أن أنقل لكم تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي".. وشدد وزير الشباب والرياضة على أن مصر تمتلك إمكانيات كبرى لتحقيق النجاح في كافة البطولات التي تنظمها، مصر بها بنية تحتية مميزة والأمن والأمان وتسعى كافة مؤسسات الدولة لتنفيذ استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنها وزارة الشباب والرياضة".



وتابع "نسعى لتحقيق نجاح جديد بعد ما قدمناه في كأس الأمم الأفريقية للكبار والتي شهد الجميع بنجاحها فنيا وتنظيميا".



وتوجه بالشكر للاتحاد الأفريقي والاتحاد المصري لسعيهم الدائم لتطوير كرة القدم في القارة السمراء.



ويشارك في البطولة - التي ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل - 8 منتخبات أفريقية هي: مصر ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار وغانا وجنوب أفريقيا وزامبيا ومالي.



وكانت القرعة أسفرت عن وقوع منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات "الكاميرون وغانا ومالي".. ووقوع منتخبات "نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا" في المجموعة الثانية.



وتعد البطولة في الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.