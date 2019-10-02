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"الدفاع" تعرض لقطات من كلمات رؤساء مصر في فيلم "حرب 6 أكتوبر"

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:39 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سناء إسماعيل
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عرضت وزارة الدفاع المصرية، برومو لفيلم "حرب 6 أكتوبر"، والذي تضمن بعض فقرات لكلمات رؤساء مصر حول إنجازات الجيش المصري.

وجاء في المقدمة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والذي قال في كلمته: "إننا جميعًا سنحافظ عن سيادتنا نحن نؤمن بحقنا في الحياة ونحن نؤمن بحقنا في وطننا".

وقال الرئيس الراحل أنور السادات: "إننا قاتلنا وسوف نقاتل لتحرير أراضينا التي أمسك بها الاحتلال الإسرائيلي عام 67 إن مطلبنا في الحرب معروفة لا حاجة لنا لإعادة شرحها".

وأضاف: "يأتي اليوم ونحن مرفوعة رؤسنا مرتفعة هامتنا ولمن علينا أن نعرف أن المهمة لم تنتهي بعد إلى الأمام".

وتابع في فيديو أخر: "كنت أعرف أن الأمم العظيمة عندما تواجه تحدياتها الكبرى فإنها قادرة على أن تحدد لنفسها أولوياتها بوضوح لا يقبل الشك".

الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال في احتفالات أكتوبر المجيدة: "لازم نبني بلدنا بإيدينا بعرقنا بصبرنا بتحملنا، المصريين أراداو بجد تغير واقعهم".

وأضاف: "أتوجه بالتهنئة لكل العام العربي في ضوء ما قدمه من تضحيات خلال تلك الحرب دفاعًا عن الأراضي العربية المحتلة وسعيًا لتحريرها وهو ما مثل ملحمة عظيمة في التضامن والتكاتف والدفاع العربي المشترك ما أحوجنا إليه اليوم".

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