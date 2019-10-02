بدء اجتماع مجلس نقابة الصحفيين بحضور هشام يونس

بدأ منذ قليل، الاجتماع الذى يعقده مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب ضياء رشوان، لاعتماد محضر الاجتماع السابق لمجلس النقابة ولاعتماد لجنة القيد لجدول المشتغلين، ومناقشة الروابط والشعب وشئون الأعضاء والموظفين وأنشطة اللجان وأعمالها ولجنة الرعاية الصحية ولجنة التسويات ومتابعة أعمال اللجان المشكلة من المجلس.



جدير بالذكر أنه على الرغم من إعلان هشام يونس عضو مجلس النقابة عن تقدمه باستقالته من عضوية المجلس، إلا أنه شارك فى الاجتماع، كما شارك فى الاجتماع محمد شبانة سكرتير عام النقابة وخالد ميرى وجمال عبدالرحيم وكيلا المجلس ومحمد خراجة وحسين الزناتى وأيمن عبدالمجيد وعمرو بدر ومحمد سعد عبدالحفيظ وحماد الرمحى ومحمد يحيى يوسف.