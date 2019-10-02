Via Egypt.. كيف وفرت «القاهرة» فرص عمل للشباب من «أكشاك»



بدأت انطلاقها مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، لتنتهي البطولة وتستمر هي في تقديم خدماتها بل وتطويرها لتصبح أكشاكًا لتقديم خدمات أساسية لا غنى عنها لأي مواطن، ما نتحدث عنه وحدات أطلق اسم فيا ايجيبت أو وحدات حياة كريمة، وبداية انتشارها داخل أرجاء محافظة القاهرة والتي أنشئت تحت إشراف المحافظة وأدت إلى توفير فرص عمل كثيرة للشباب.



وللتعرف عليها أكثرها وميزاتها وكيفية توفيرها فرص عمل في ظل شكوى كثير من الشباب من قلة الفرص، قامت "الدستور" بجولة في منطقتين من مناطق انتشارها، لرصد آلية عملها وصداها بين المواطنين، من خلال الحديث مع القائمين عليها لشرح فكرته وبدايتها، كذلك رحلتهم مع الحصول على الموافقة من المحافظة ليظهر المشروع إلى النور.



في شارع 9 بحي حدائق المعادي، وقف أيمن الشافعي، 30 عامًا، وشريكه علي عبد اللطيف، 32 عامًا، وسط وحدة "فيا ايجيبت" بهذا الحي الهادئ، ليتناوب كل منهما في تقديم المشروبات الساخنة، والباردة لخدمة الرواد المجتمعين أمام هذه الوحدات الجديدة لتجربته.



بداية الحديث كانت مع "أيمن"، فيقول: "تخرجت من كلية الحقوق، وعملت بها لفترة قصيرة، إلا إنني لم اتحصل منها على العائد المادي الذي يكفي لتأسيس حياتي المستقبلية"، ومن أجل ذلك ترك المحاماة ولجأ إلى العمل فترة بأحد فنادق الأسكندرية الكبرى التي اكسبته الخبرة في مجال تجهيز وتقديم كافة أنواع المشروبات الساخنة والباردة، مما دفعه إلى افتتاحه هو وصديقه لعربة صغيرة بمنطقة المعادي كنموذج للمشروعات الصغيرة في تقديم المشروبات.



وبنظرة فخر، حدثنا عن المشروع: "كنا من أوائل الناس اللي عملوا العربيات دي"، مؤكدًا أنه بالبداية واجههتم بعض الصعوبات والعوائق أمام استمرار العمل بهذه العربة كالتصاريح وغيرها حتى بدأ الأمر يتغير وأصبح لهما اسمًا معروفًا بحي المعادي وزبائنهم المعروفين، إلى أن قابلهم "تامر"، رفيقهم الثالث، وهو مدير جودة "فيا ايجيبت"، الذي عرض عليهما الانضمام إلى الشركة والعمل بها، وبالفعل بدأوا العمل بالوحدة ولاقت بهذه الأيام –على حد قوله- استحسانًا كبيرًا من أهالي المنطقة.



"بدأ المشروع يدر عليهم أرباحًا لا بأس بها"، هكذا استكمل حديثه معنا، مؤكدًا أن الوحدة تشمل خدمة مجانية كذلك للمواطن وهي خدمة توفير حمامات للسيدات والرجال، ناصحًا الشباب بالاتجاه للعمل بمثل هذه المشاريع الصغيرة الخاصة التي توفرها الدولة، وبالفعل أثبتت أن لها عظيم الأثر بتحقيق الأمل لهم بزيادة الدخل، وإيجاد الفرص البديلة لبناء حياة أفضل.



ومن أمام "جراند مول" المعادي، تقع تقع وحدة أخرى من وحدات "فيا ايجيبت"، والتي تميزت برسوماتها المميزة على الجدران مستخدمة نفس الألوان الجذابة التي تميزت بها جميع وحدات، وقد ظهرت عليها بعض معالم السياحة المصرية، وبهذه الوحدة وقف الشاب كريم محمد، 22 عامًا، خريج كلية الإعلام، ليقدم المشروبات الساخة والباردة لزبائنه الذين تنوعوا بين طلاب المدارس والشباب بل والعائلات أيضًا، واتخذوا من المقاعد التي وفرتها هذه الوحدة لهم مجلسًا بحديقة صغيرة.

"تخرجت من كلية الإعلام العام الماضي، وشجعني أخي الذي كان منضم لفريق عمل للعمل معه"، بتلك الكلمات بدأ "كريم" الحديث معنا عن تجربته مع "فيا ايجيبت"، موضحًا أن المحافظة تعمل على الإشراف والمتابعة الدورية لهذه الوحدات تقديم التسهيلات المختلفة للشباب العامل بها، معتبرًا ذلك عاملاً مشجعًا لأي شاب يقبل على العمل بمثل هذه الوحدات، لما لها من مزايا باعتبارها فرصة جيدة لزيادة الدخل، وكذلك فهي تقدم خدمة متميزة ومتنوعة للمواطن كما أنها تحل المظهر الحضاري محل العشوائية.



وأمام هذه الوحدة لاحظنا توافد عددًا كبيرًا من الطلبة عليها، وبسؤال أحدهم عن مستوى الخدمة داخلها، قالت كارين أحمد، 15 عامًا، طالبة بمدرسة فيكتوريا كوليدج، أن الخدمة ممتازة وأنها اعتادت يوميًا على شراء المشروبات وبعض الأطعمة الخفيفة من وحدة "فيا إيجيبت" عقب خروجها من المدرسة.



وعلى الطاولة الموجودة خلف الوحدة والتي تميزت بالبساطة وبألوانها الجذابة، جلست بعض العائلات وبينهم أطفالهم الصغار الذين بدا عليهم جميعًا استحسان الخدمات المقدمة من قبل العاملين بالوحدة، معلنين أنهم سيصبحون "زبائنهم الدائمين"، نظرًا لجودة العصائر والمشروبات المقدمة..



ونظرًا للوضع التجريبي الذي تمر به وحدات "فيا ايجيبت"، فمازالت بعض الوحدات تقتصر على تقديم الخدمة المجانية، وهي توفير الحمامات للسيدات وللرجال، وكان من بينها وحدة حي روكسي التي كانت وجهتنا الثانية لتفقد وحدات محافظة القاهرة المتنقلة.





وعلى الرغم من مجانية هذه الوحدات إلا إنه لم يغب عنها النظافة والعناية في كل من دورات المياه الحريمي والرجالي، وذلك بخلاف نظيرتها من الوحدات العمومية التي تألمت من إهمالها سنوات، وفشلت جميع محاولات نظافتها.



بعد جولتنا، كان لنا حديث آخر مع الدكتور والمهندس أحمد وافي، العضو المنتدب للشركة، فشرح لنا أنه تقدم وعدد من زملائه بفكرة إنشاء وحدات متكاملة الخدمات كنموذج لما يوجد مثلها بالدول الأوروبية ودول العالم المتقدم لتمثل حياة كريمة للمواطنين، وبالفعل تقدموا بهذه الفكرة لمحافظة القاهرة التي رحبت بها ووفرت لهم المواقع اللازمة لإنشاءها، وتم توصيل المرافق الكاملة لها، كما عملت على سرعة تنفيذها، فخلال 3 أشهر فقط تم إنشاء 30 وحدة بمحافظة القاهرة.



واعتمدت الوحدات على تقديم خدمات عدة أولها خدمة دورات المياه بشكل مجاني للمواطنين مع الحرص الشديد على نظافتها المستمرة وتعيين مشرفين للقيام بذلك، وكذلك خدمة تقديم المشروبات الساخنة والباردة وبعض الوجبات الجافة وبعض المعلبات الغذائية، الحديث لا يزال لـ"وافي".



وأوضح العضو المنتدب أن هناك 15 وحدة حتى الآن تعمل بالشكل تجريبي على تقديم تلك الخدمات معًا، و15 وحدة أخرى مازالت مقتصرة على تقديم خدمة دورات المياه المجانية وفي طريقها لتصبح وحدة خدمات متكاملة.



وبنبره يملؤها الفخر، قال إن هذه الوحدات وفرت أكثر من 300 فرصة عمل مباشرة للشباب وغيرها الكثير من فرص العمل غير المباشرة لهم من خلال ما تحتاجه من توريد لمواد خام وخلافه، ومن المقرر ألا تقتصر هذه الوحدات على تقديم تلك الخدمات فقط، بل سيتم تزويدها بمحطات لشحن السيارات الكهربائية، كما يتم إضافة خدمة الـ"واي فاي" إليها مجانًا، وأيضًا سيخصص "أبليكيشن" للموبايل حتى يمكن للمواطن تحديد أقرب وحدة منه في حال احتياجه لها بأي وقت.



وعن دور محافظة القاهرة، يقول وافي أنه لولا تعاونهم الكامل معنا لما خرجت فكرتهم إلى النور فهم شريك أساسي فيها، موضحًا أن الفكرة تهدف إلى خدمة في أبسط احتياجاته الطبيعية وهي دخول دورات المياه، فعدم وجود حمامات بالشوارع يمثل مشكلة كبيرة لجميع المواطنين، وخاصة المرضى منهم؛ كمرضى السكر وكبار السن وكذلك الأطفال.



واختتم حديثه معنا قائلاً: نتطلع إلى التوسع في جميع محافظات الجمهورية، كما نحرص على المتابعة الفورية لأراء المواطنين من خلال تصميم برنامج كأداة لتقييم الخدمات المقدمة بها وإضافة أي تعليقات من قبل المواطنين.



يذكر أن وحدات حياة كريمة انتشرت بعدة مناطق بالقاهرة منها مدينة نصر والمقطم والمنيل ومصر الجديدة والمعادي كما أن هذه الوحدات لعبت دورًا كبيرًا في التفاف الجماهير بها وتشجيع المنتخبات الرياضية وقت إقامة كأس الأمم الأفريقية لما احتوته من شاشات عرض كبيرة.





