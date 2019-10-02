ميسي يقود هجوم برشلونة أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "كامب نو"، في إطار الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



ويتواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في التشكيل الأساسي لبرشلونة، عقب تعافيه من الإصابة، بجانب الثنائي لويس سواريز وأنطوان جريزمان.



وجاء تشكيل برشلونة كالتالي، "تير شتيجن في حراسة المرمى، سيميدو ولينجليت وبيكيه وسيرجي روبيرتو في الدفاع، آرثر ميلو وبوسكيتس ودي يونج في الوسط، جريزمان وسواريز وميسي في الهجوم".



فيما جاءت تشكيلة إنتر ميلان كالآتي، "سمير هاندانوفيتش في حراسة المرمى، سكرينيار ودي فريج وجودين في الدفاع، كاندريفا وباريلا وبروزوفيتش وسينسي وأسامواه في الوسط، لوتارو مارتينيز وأليكسيس سانشيز في الهجوم".