5 أطعمة تطيل العمر

توصل خبراء إلى أن طول العمر يكمن في اتباع نظام غذائي صحي بشكل يومي، يحتوي على مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه.



وتمكن الخبراء من تحديد أفضل خمسة أطعمة تساعد في زيادة متوسط العمر، جنبا إلى جنب مع ممارسة التمارين الرياضية، وفقا لصحيفة "إكسبريس".



الأطعمة هي التوابل، والتي وجد أن تناول الأطعمة مع التوابل مرة واحدة على الأقل يوميا، يخفض من خطر الوفاة بنسبة 10%، حيث تحتوي على خصائص مضادة للسمنة والأكسدة ومضادة للالتهاب وأيضا مضادة للسرطان.



الطعام الثاني على القائمة هو البيض، والذي يعد من الأطعمة الغنية بالبروتين وقليلة السعرات الحرارية، كما أن له تأثير إيجابي على فقدان الوزن والذاكرة وصحة العين والعظام.



الخضروات الورقية الخضراء متواجدة أيضًا على اللائحة، حيث تعمل على تحسين صحة الفرد بسبب ما يتواجد فيها من فيتامينات ومعادن.



الألياف تعد من العناصر المهمة للغاية لصحة الفرد، حيث وجد العلماء أن تناول الشوفان وحبوب القمح الكاملة وأي حبوب أخرى كاملة، ينظم نسبة السكر في الدم بجانب حركات الأمعاء.



وكان للأسماك مكان في القائمة، لما تحتويه من أوميغا 3، الذي يقلل من نسبة الوفاة نحو 27%، وينصح الخبراء بالحصول على وجبة واحدة على الأقل في الأسبوع تتضمن أسماكا.