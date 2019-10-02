الديهي يطالب باستقالة محافظ الإسكندرية

علق الإعلامي نشأت الديهي، على رش سور كورنيش الإسكندرية بـ "زيت محركات" والذي أثار غضب الأهالي، مطالبا محافظ الإسكندرية، الدكتور عبد العزيز قنصوة، بتقديم استقالته ومحاسبة المسؤول عن ذلك.



ووصف الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية " TEN"، الفاعل بالإرهابي، قائلًا: "إللي عمل كده إرهابي عايز الناس تتغاظ والبلد تولع، أو مريض نفسي، ولازم يتحاكم، ولازم محافظ الإسكندرية ورئيس الحي يتحاكم".



وتابع موجها حديثه لمحافظ الإسكندرية: "لو أنا المحافظ هبقى مكسوف وهستقيل، وحياة ولادك ودينك هل ده ينفع؟".

