الديهي عن استدعاء عبد العال لرئيس الوزراء: "نرفع له القبعة"

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بتصريحات الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، المتعلقة باستدعاء رئيس مجلس الوزراء والوزراء لتقديم كشف حساب أمام البرلمان الأسبوع المقبل قائلا، "الله ينور وشابوه للبرلمان".



وأضاف الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten": من المفترض أن نرفع القبعة للبرلمان.



واستنكر "الديهي" منتقدي البرلمان، قائلًا: "طول عمر المنتقدين والمعارضين يقولون أين هو البرلمان" متابعا: "لما رئيس البرلمان يصرح بأنه سيأتي بالحكومة ويحاسبها، يقولوا يا راجل؟! بقى أنت هتحاسب الوزراء".







