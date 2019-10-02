إيرباص تطرح أحدث ابتكاراتها للمهام الحرجة في "جيتكس 2019" بدبي

تطرح شركة إيرباص المزود الرائد للاتصالات الآمنة والحلول التعاونية، أحدث حلولها الخاصة بالمهام الحرجة، وذلك خلال فعاليات "أسبوع جيتكس للتقنية" الذي ينعقد في الفترة بين 6 و10 أكتوبرتشرين الأول الجاري بمركز دبي التجاري العالمي.



وتقدم إيرباص تقنياتها المبتكرة لأداء العمليات خلال الأزمات والطوارئ؛ حيث ستطرح الشركة حل "تاكتيلون آغنت 500" Tactilon Agnet 500، وهو أحدث حلول الشركة الذي يوفر أداة اتصالات جماعية مرنة وقابلة للتطوير بحسب احتياجات المستخدم.



وتستعرض إيرباص حل "تاكتيلون آغنت 800" بتقنية "تيترا" وعدد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة ببرنامج "سمار تويسب" SmarTWISP التابع لها.



وتتضمن مزايا تطبيق "تاكتيلون آغنت 800" إمكانية إجراء اتصالات الفيديو والصوت وإرسال البيانات والرسائل بشكل فردي أو جماعي وبمواءمة كاملة مع معايير السلامة العامة.



ويُعَد حل "تاكتيلون آغنت" من التطبيقات الخاصة باتصالات الأزمات والطوارئ المستخدمة لتكنولوجيا الاتصال "اضغط لتتحدث" والقائمة على معايير مشروع شراكة الجيل الثالث 3GP.



ويتيح التطبيق إمكانية دمج التطبيقات المهنية الحديثة المعتمدة من قبل إيرباص لمنح مزايا إضافية مثل التعرف على الوجه ولوحة رقم المركبة، وغيرها الكثير.



يشار إلى أن شركة إيرباص ستنظم اجتماعات ثنائية مع البائعين والشركاء الحاضرين خلال معرض "جيتكس" وستسلط الضوء على كامل محفظتها من المنتجات والحلول.