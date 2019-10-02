عطية: "الجيش المصري اعتمد على المواجهة في 6 أكتوبر"

نشرت وزارة الدفاع المصرية، البرومو الثاني لحرب 6 أكتوبر، عبر صفحتها الرسمية بموقع "يوتيوب".



وقال اللواء ممدوح عطية، أحد قادة حرب أكتوبر: "أنت هاجمت في وسط الظهر الساعة 2، وهاجمت بالمواجهة وهو لا يجيد إلا التطويق والالتفاف، فرق في الشخصية".



كما تضمن البرومو، تسجيلا صوتيا للرئيس الراحل أنور السادات، يعلن فيه اقتحام جنود الجيش المصري لمانع خط براليف قائلًا: "تمكنت القوات المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه في 6 ساعات.

