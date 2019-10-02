ضربة جديدة لتركيا في ليبيا (فيديو)

عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، مقطع فيديو يكشف الدور الخطير التي تقوم به تركيا في ليبيا من خلال تدعيمها للجماعات الإرهابية المسلحة.

وذكرت القناة السعودية، أن أجهزة الاستخبارات الليبية رصدت أماكن متفرقة للميليشيات المسلحة في مطار معيتيقة ومطار مصراتة تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيرة التركية، مؤكدا أن هذه الأماكن التي تم رصدها يتم فيها إطلاق الطائرات التركية المسيرة لضرب الجيش والشعب الليبي.

وأكدت، أن القوات المسلحة الليبية تعاملت مع هذا التهديد، وشنت حملة جوية حققت أهدافها بكل دقة ودمرت المرافق المستخدمة في تجهيز وتخزين الطائرات بنسبة 100%، وعادت لقواعدها سلمية بعد نجاحها في تنفيذ مهمتها.



