عزة مصطفى تحذر من فوضى السوشيال ميديا: "خدوا بالكوا من الحسابات الوهمية"

طالبت الإعلامية عزة مصطفى، المصريين بضرورة الاستماع للتسريبات التي خرجت لعناصر جماعة الإخوان الإجرامية، التي أظهرت رغبة الجماعة في نشر الفوضى والبلبلة وإعادة الدم للشارع المصري.



وأضافت خلال حلقة برنامج "صالة التحرير"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كمية الحقد والغل التي ظهرت من الجماعة الإرهابية تجاه الشعب المصري غير طبيعية، بالإضافة إلى التضليل والتزييف الذي يعملون عليه طوال الوقت".



وتابعت: "بطلب من المصريين يكونوا يقظين في التعامل مع السوشيال ميديا، وياخدوا بالهم من الحسابات المزيفة اللي كل هدفها أنك تعيش في حالة من عدم الاستقرار".

