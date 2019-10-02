بث مباشر.. مباراة ليفربول وريد بول سالزبورج

يتقابل اليوم فريقي ليفربول الانجليزي وريد بول النسماوي ضمن الجولة الثانية مجموعات من دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 ، ويامل الريدز في التعافي من صدمة الاولي في البطولة التي حقق لقبها العام الماضي، خصوصا أن المنافس قد نجح بالفوز علي حساب نادي جينك في المواجهة السابقة، وتصدر المجموعة بنتيجة سداسية مقابل هدفين، فهل ينجح بتحقيق نتيجة إيجابية، ويخرج من معقل المستضيف الأنفيلد بالتعادل أو الفوز، وكان الليفرقد تعرض لهزيمة أولي من نادي النابولي الإيطالي بهدفين دون رد بعد لقاء صعب وصعبه الفريق علي نفسه في الدقائق الأخيرة.





موعد مباراة ليفربول وريد بول سالزبورج





تنطلق المواجهة بين فريقي ليفربول وريد بول في تمام الساعة الـ9 بتوقيت القاهرة و الـ10 بتوقيت مكة المكرمة، ووالتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 2 ويعلق علي اللقاء علي محمد علي



