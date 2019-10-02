الأربعاء 02 أكتوبر 2019 الموافق 03 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مباريات

بث مباشر.. مباراة ليفربول وريد بول سالزبورج

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:20 م
جريدة الدستور
طباعة
يتقابل اليوم فريقي ليفربول الانجليزي وريد بول  النسماوي ضمن الجولة الثانية مجموعات من دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 ، ويامل الريدز في التعافي من صدمة الاولي في البطولة التي حقق لقبها العام الماضي، خصوصا أن المنافس قد نجح بالفوز علي حساب نادي جينك في المواجهة السابقة، وتصدر المجموعة بنتيجة سداسية مقابل هدفين، فهل ينجح بتحقيق نتيجة إيجابية، ويخرج من معقل المستضيف الأنفيلد بالتعادل أو الفوز، وكان الليفرقد تعرض لهزيمة أولي من نادي النابولي الإيطالي بهدفين دون رد بعد لقاء صعب وصعبه الفريق علي نفسه في الدقائق الأخيرة.
نتيجة بحث الصور عن محمد صلاح

 موعد مباراة ليفربول وريد بول سالزبورج

تنطلق المواجهة بين فريقي ليفربول وريد بول في تمام الساعة الـ9 بتوقيت القاهرة و الـ10 بتوقيت مكة المكرمة، ووالتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 2 ويعلق علي اللقاء علي محمد علي

 تشكيل مباراة ليفربول وريد بول سالزبورج

التشكيل المتوقع لليفربول أمام سالزبورج:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبرتسون.

خط الوسط: تشامبرلين، فابينيو، ميلنر.

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينيو.

التشكيل المتوقع لسالزبورج أمام ليفربول:

حراسة المرمى: ستانكوفيتش.

خط الدفاع: راسموس، أندريه سيلفا، فوبر، أولمر.

خط الوسط: سوبوسلاي، يونوزوفيتش، مويبو، هوانج.

خط الهجوم: مينامينو، كويتا.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مباراة ليفربول وريد ستار بلجراد

مباراة ليفربول وريد ستار بلجراد

مباراة ليفربول وريد ستار بلجراد

مباراة ليفربول وريد ستار بلجراد

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

سر ظهور الأهلى بالزى الأسود الجديد أمام الإنتاج الحربى اليوم

منذ حوالي 11 ساعة

"مذبحة أبو النمرس".. اعترافات تفصيلية بخطة فاشلة

منذ حوالي 12 ساعة

بعد تصدر هاشتاج ‎"ارحل_يا_تميم".. ثورة تحرير قطر

منذ أقل من ساعة

تفاصيل عودة تابوت "نجم عنخ" إلى مصر (فيديو)

ads

الصور

image description

أحمد فهمى وماجد المصرى وبيومى فؤاد فى حفل كأس إنيرجى للدراما

image description

بحضور نجوم الفن.. ندوة التناول الدرامى لدور المرأة فى المجتمع

image description

حفل نداء شرارة ورنا سماحة فى الأوبرا

image description

خبير فى الشئون التركية يكشف مؤامرة "أردوغان" ضد مصر

image description

افتتاح مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون

الأكثر قراءة

مصطفى أبو تورتة ونهال.. حكاية خطوبة خطفت روّاد السوشيال ميديا (فيديو)

رسالة من انتصار السيسي للآباء والأمهات

انتهاء تقييم أسعار المنتجات البترولية.. ولا زيادة

تفاصيل عودة تابوت "نجم عنخ" إلى مصر (فيديو)

أيام زمان

هدى سلطان تكشف سبب مقاطعتها لشقيقها محمد فوزي (فيديو)

سر ضرب تحية كاريوكا لممثلة أمريكية بالحذاء في مهرجان "كان"

"حرمت والدها من الميراث".. تعرف على وصية الراحلة سوزان تميم

قبل الشهرة.. فيروز تغسل الصحون في بيت أهلها (صورة نادرة)

الصحة

قميص ذكي يتابع مرضى الانسداد الرئوي خارج المستشفيات

بينها النعناع.. 5 أطعمة تجعلك يقظًا طوال اليوم

"وعى" ينظم دورات تدريبية حول الإسعافات الأولية

الكونغو: حالات الإصابة بفيروس الإيبولا تتخطي حاجز 3000 شخص

الرئيس نيوز

الحكومة تعتمد قرارات لجنة فض التشابكات المالية بين "الكهرباء والمالية والبترول"

مؤرخة بريطانية تكشف: بوابة لمقبرة فرعونية مجهولة في الصحراء

رغم الأمطار الغزيرة.. حوض النيل يواجه مشكلة "ندرة المياه"

"فهمي" يكشف: المرشح بدلا من هشام يونس حال قبول استقالته

منوعات

حيلة ذكية لطاقم ملكة بريطانيا لحمايتها من التسمم في المناسبات

افتتاح أول مقهى للحشيش في أمريكا

"بوينج" تطلق مركبتها المأهولة إلى الفضاء

مشروع لتنظيف المحيط الهادئ يلتقط المجموعة الأولى من البلاستيك

كشكول

غلق باب التنسيق لـ 3 فئات بجامعة الأزهر..غدا

أزمة بالمدينة الجامعية الأزهرية بعد وقف التغذية بفروع مدينة نصر

عصمت رضوان وكيلآ للدراسات العليا بـ"لغة عربية" جرجا

وزير التعليم العالى: تطوير لوائح تدريس الإعلام بكافة الكليات والمعاهد

إسلام سياسي

الأفتاء:هناك محاولة لإيقاف مسيرة التنمية بالتشكيك في مؤسسات الدولة

منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية يوصي بإنشاء مركز دولي لمواجهة الأزمات

فلسطينيو الداخل يحيون الذكرى الـ19 لـ"هبة القدس والأقصى"

الجامعة العربية: الهوية الثقافية سلاح الدول العربية والإفريقية لمواجهة الإرهاب


زيت وسكر

الآثار السلبية لأدوية خفض نسبة الكولسترول

تفاصيل أحدث القرارات الحكومية بشأنى الإسكان الاجتماعى

استمرار صرف المقررات التموينية لشهر أكتوبر

“الصحة” توضح انجازات القوافل الرئاسية “حياة كريمة”

مقالات الرأي
ماجد حبته
لبنان.. شائعات.. أزمات وغليان
جلال حمام
بناء الوعى.. المعركة الأكثر إلحاحًا
صفوت البياضي
هل يعيش العالم فعلًا حربًا عالمية ثالثة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
منهجان فى التنمية الاقتصادية «1»
المزيد

الثقافة

15 أكتوبر.. مناقشة "رسائل من مصر" بالمصري الديمقراطي

أوركسترا القاهرة السيمفوني يحيي حفلاً بمشاركة "خواي مونتويا" بالأوبرا.. السبت

"صالح هيصة" على مائدة المركز الدولي للكتاب.. الجمعة

عرض فيلم "وجه مضحك" بمكتبة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك