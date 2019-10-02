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رياضة

مدرب أرسنال: الفوز أهم من حل المشاكل الدفاعية

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:21 م
أوناي إيمري
أوناي إيمري
وكالات
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واجه أرسنال صعوبات دفاعية هذا الموسم لكن المدرب أوناي إيمري قال إن الشباك النظيفة ليست على قمة أولوياته مع استعداد فريقه لاستضافة ستاندارد لييج في الدوري الأوروبي لكرة القدم غدا الخميس.
وانكشفت متاعب أرسنال الدفاعية منذ بداية الموسم، واهتزت شباكه في ست من مبارياته التسع بجميع المسابقات،
وبينما حافظ الفريق اللندني على شباكه نظيفة في فوزه 3-صفر على أينتراخت فرانكفورت في المجموعة السادسة بالدوري الأوروبي الشهر الماضي، فإنه استقبل 11 هدفًا في سبع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وهو ما يزيد على أي فريق آخر من الستة الأوائل.
وأبلغ إيمري مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأربعاء "بالنسبة لي أهم شيء تحقيق الفوز بأداء جيد والسيطرة على المباريات بتحركات جيدة في الملعب. أريد ذلك غدًا».
"الحفاظ على شباك نظيفة شيء مهم، لكني أعتقد أنها عملية واحدة وهي أن تكون قويًا وعلى مستوى المنافسة دفاعيًا وهجوميًا. أعتقد أننا سنتحسن مباراة تلو الأخرى لكن كل مباراة تمثل تحديًا كبيرًا لنا من أجل إظهار تطورنا كفريق".
وأضاف "لكن أهم شيء تحقيق الفوز. بعد ذلك من الممكن أن نحافظ على شباك نظيفة، هذا أفضل لكن الفوز (هو أهم شيء نركز عليه)".
وتلقى أرسنال دفعة قوية بعودة المدافعين روب هولدينج والوافد الجديد كيران تيرني وهيكتور بليرين الذين ساعدوا الفريق اللندني على الحفاظ على شباكه نظيفة خلال انتصاره 5-صفر على نوتنجهام فورست في كأس رابطة الأندية الإنجليزية الشهر الماضي.
ومن المنتظر أن يشارك تيرني، الذي أراحه إيمري في التعادل 1-1 مع مانشستر يونايتد يوم الاثنين كإجراء إحترازي، ضد لييج بينما قال المدرب الإسباني إنه سيتخذ قراره بشأن مشاركة بليرين قبل المباراة.
وقال إيمري "تيرني لم يلعب في مانشستر لأنه كان يعاني من مشكلة بسيطة. الطبيب أبلغنا أن من الأفضل له ألا يشارك ويتدرب بمفرده ويستعد لمباراة الغد».
"سيلعب غدًا وأتمنى أن يكون جاهزًا تمامًا من الناحية البدنية ومستعدًا على الصعيد الخططي لتقديم الأداء الذي نحتاجه".
وتابع "الأمر نفسه بالنسبة لهيكتور بليرين، لكن هناك بعض الاختلاف وهو أنه أصيب لفترة أطول... بالنسبة لمباراة الغد نعتقد أن الأمر يتوقف على التدريبات وعلى كيف سيكون شعوره".

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