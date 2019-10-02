القوات المسلحة العراقية ترفع حالة التأهب

أمر وزير الدفاع العراقي، مساء اليوم، بوضع كافة الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة في حالة تأهب، وذلك مع اتساع دائرة الاحتجاجات المناهضة للحكومة.



وأكدت وزارة الدفاع العراقية، في بيان، أنه تم رفع حالة التأهب القصوى للحفاظ على سيادة الدولة والمنشآت الحكومية والأهداف الحيوية.



وأعلن مجلس الأمن الوطني في العراق برئاسة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، في وقت سابق اليوم اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة، وذلك عقب التظاهرات المستمرة في جميع أنحاء البلاد منذ أمس.



وعبر المجلس عن احترامه لحرية التظاهر والتعبير والمطالب المشروعة للمتظاهرين وتسخير جميع الجهود الحكومية لتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين، مستنكرا في الوقت ذاته الأعمال التخريبية التي رافقتها.



وأفادت وسائل عراقية، في وقت سابق اليوم بمحاولة المتظاهرين اقتحام العديد من مقرات المحافظات وسط اتساع دائرة الاحتجاجات وسقوط قتلى وجرحى منذ أمس.