شاهد.. السيسي يفتتح معرض "تراثنا" لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، معرض تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية للمحافظات، والذي ينظمه جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



والتقي الرئيس خلال تفقده المعرض بمعظم العارضين وأصحاب المشروعات من مختلف المحافظات، حيث شجعهم على التوسع وزيادة الإنتاج؛ لتوفير فرص عمل جديدة؛ ولنقل خبراتهم الفنية والصناعية لصغار الحرفيين؛ ورفع قدراتهم التصنيعية لتلائم احتياجات السوق الداخلية والخارجية؛ لتحقيق أعلى عائد ممكن لهم؛ ولتكون من أهم دعائم التنمية التي تخدم الاقتصاد الوطني.



كما استمع الرئيس، لمقترحات العارضين بشأن زيادة تنافسية تلك المنتجات المتميزة وتسويقها؛ سواء داخل مصر أو خارجها.



وفي هذا الإطار وجه الرئيس بزيادة مقدار الدعم المالي المقدم للمعرض من قبل جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك دراسة إقامة المعرض بشكل دائم على مدار العام، مع إقامة معارض خارجية لفتح أسواق تصديرية في مختلف دول العالم.



ويعتبر معرض "تراثنا" من أكبر المعارض المتخصصة في مجال الحرف اليدوية والتراثية، والذي يضم حوالي 500 عارض في هذا المجال، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة التي تهدف إلى دعم هذه الفنون الحرفية، وعرض منتجاتها المتميزة، وفتح آفاق أوسع لانتشارها وتطورها، وكذلك تشجيع الشباب على تعلم هذه الحرف والفنون اليدوية الراقية، وإتقانها وإقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر في هذا المجال توفر لهم فرص عمل مربحة ومستقرة.



