الأربعاء 02 أكتوبر 2019 الموافق 03 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

شاهد.. السيسي يفتتح معرض "تراثنا" لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:16 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
رباب الأهواني
طباعة
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، معرض تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية للمحافظات، والذي ينظمه جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

والتقي الرئيس خلال تفقده المعرض بمعظم العارضين وأصحاب المشروعات من مختلف المحافظات، حيث شجعهم على التوسع وزيادة الإنتاج؛ لتوفير فرص عمل جديدة؛ ولنقل خبراتهم الفنية والصناعية لصغار الحرفيين؛ ورفع قدراتهم التصنيعية لتلائم احتياجات السوق الداخلية والخارجية؛ لتحقيق أعلى عائد ممكن لهم؛ ولتكون من أهم دعائم التنمية التي تخدم الاقتصاد الوطني.

كما استمع الرئيس، لمقترحات العارضين بشأن زيادة تنافسية تلك المنتجات المتميزة وتسويقها؛ سواء داخل مصر أو خارجها.

وفي هذا الإطار وجه الرئيس بزيادة مقدار الدعم المالي المقدم للمعرض من قبل جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك دراسة إقامة المعرض بشكل دائم على مدار العام، مع إقامة معارض خارجية لفتح أسواق تصديرية في مختلف دول العالم.

ويعتبر معرض "تراثنا" من أكبر المعارض المتخصصة في مجال الحرف اليدوية والتراثية، والذي يضم حوالي 500 عارض في هذا المجال، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة التي تهدف إلى دعم هذه الفنون الحرفية، وعرض منتجاتها المتميزة، وفتح آفاق أوسع لانتشارها وتطورها، وكذلك تشجيع الشباب على تعلم هذه الحرف والفنون اليدوية الراقية، وإتقانها وإقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر في هذا المجال توفر لهم فرص عمل مربحة ومستقرة.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

حل لغز مذبحة أبوالنمرس.. والقبض على الجاني

منذ يوم

"العقربة".. ليليان داود.. مرتزقة شعار «عيش حرية عدالة اجتماعية»

منذ يومين

بالصور.. حريق بقرية فلسطين فى الإسكندرية

منذ حوالي 6 ساعات

تركيا تسعى لمزاحمة مصر فى "غاز المتوسط" بأيادٍ إسرائيلية

ads

الصور

image description

أحمد فهمى وماجد المصرى وبيومى فؤاد فى حفل كأس إنيرجى للدراما

image description

بحضور نجوم الفن.. ندوة التناول الدرامى لدور المرأة فى المجتمع

image description

حفل نداء شرارة ورنا سماحة فى الأوبرا

image description

خبير فى الشئون التركية يكشف مؤامرة "أردوغان" ضد مصر

image description

افتتاح مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون

الأكثر قراءة

مصطفى أبو تورتة ونهال.. حكاية خطوبة خطفت روّاد السوشيال ميديا (فيديو)

رسالة من انتصار السيسي للآباء والأمهات

انتهاء تقييم أسعار المنتجات البترولية.. ولا زيادة

تفاصيل عودة تابوت "نجم عنخ" إلى مصر (فيديو)

أيام زمان

هدى سلطان تكشف سبب مقاطعتها لشقيقها محمد فوزي (فيديو)

سر ضرب تحية كاريوكا لممثلة أمريكية بالحذاء في مهرجان "كان"

"حرمت والدها من الميراث".. تعرف على وصية الراحلة سوزان تميم

قبل الشهرة.. فيروز تغسل الصحون في بيت أهلها (صورة نادرة)

الصحة

قميص ذكي يتابع مرضى الانسداد الرئوي خارج المستشفيات

بينها النعناع.. 5 أطعمة تجعلك يقظًا طوال اليوم

"وعى" ينظم دورات تدريبية حول الإسعافات الأولية

الكونغو: حالات الإصابة بفيروس الإيبولا تتخطي حاجز 3000 شخص

الرئيس نيوز

الحكومة تعتمد قرارات لجنة فض التشابكات المالية بين "الكهرباء والمالية والبترول"

مؤرخة بريطانية تكشف: بوابة لمقبرة فرعونية مجهولة في الصحراء

رغم الأمطار الغزيرة.. حوض النيل يواجه مشكلة "ندرة المياه"

"فهمي" يكشف: المرشح بدلا من هشام يونس حال قبول استقالته

منوعات

حيلة ذكية لطاقم ملكة بريطانيا لحمايتها من التسمم في المناسبات

افتتاح أول مقهى للحشيش في أمريكا

"بوينج" تطلق مركبتها المأهولة إلى الفضاء

مشروع لتنظيف المحيط الهادئ يلتقط المجموعة الأولى من البلاستيك

كشكول

غلق باب التنسيق لـ 3 فئات بجامعة الأزهر..غدا

أزمة بالمدينة الجامعية الأزهرية بعد وقف التغذية بفروع مدينة نصر

عصمت رضوان وكيلآ للدراسات العليا بـ"لغة عربية" جرجا

وزير التعليم العالى: تطوير لوائح تدريس الإعلام بكافة الكليات والمعاهد

إسلام سياسي

الأفتاء:هناك محاولة لإيقاف مسيرة التنمية بالتشكيك في مؤسسات الدولة

منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية يوصي بإنشاء مركز دولي لمواجهة الأزمات

فلسطينيو الداخل يحيون الذكرى الـ19 لـ"هبة القدس والأقصى"

الجامعة العربية: الهوية الثقافية سلاح الدول العربية والإفريقية لمواجهة الإرهاب


زيت وسكر

الآثار السلبية لأدوية خفض نسبة الكولسترول

تفاصيل أحدث القرارات الحكومية بشأنى الإسكان الاجتماعى

استمرار صرف المقررات التموينية لشهر أكتوبر

“الصحة” توضح انجازات القوافل الرئاسية “حياة كريمة”

مقالات الرأي
ماجد حبته
لبنان.. شائعات.. أزمات وغليان
جلال حمام
بناء الوعى.. المعركة الأكثر إلحاحًا
صفوت البياضي
هل يعيش العالم فعلًا حربًا عالمية ثالثة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
منهجان فى التنمية الاقتصادية «1»
المزيد

الثقافة

15 أكتوبر.. مناقشة "رسائل من مصر" بالمصري الديمقراطي

أوركسترا القاهرة السيمفوني يحيي حفلاً بمشاركة "خواي مونتويا" بالأوبرا.. السبت

"صالح هيصة" على مائدة المركز الدولي للكتاب.. الجمعة

عرض فيلم "وجه مضحك" بمكتبة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك