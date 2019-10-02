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مصر

توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مجمع طبي متكامل في السويس

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:07 م
الدكتور محمد العصار،
الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي
محمد إبراهيم
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شهد الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، بمقر مجلس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون، بشأن إنشاء مجمع طبي متكامل بمحافظة السويس بين وزارة الصحة والسكان، والهيئة القومية للإنتاج الحربي ممثلة في شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة.

ووقّع على البروتوكول كل من اللواء وائل رفعت الساعي، مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، واللواء مهندس ماجد سليمان السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، وهي إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي.

يأتي توقيع هذا البروتوكول، في إطار التعاون الوثيق بين وزارة الصحة والسكان، والهيئة القومية للإنتاج الحربي ومشاركة كل منهما في تخفيف الأعباء عن كاهل أجهزة الدولة وحرصًا منها على دفع عجلة التنمية.

وبمقتضى البروتوكول، تلتزم وزارة الصحة والسكان بتوفير الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ المشروع، وإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالموافقات والتصاريح والتراخيص على أعمال المشروع محل البروتوكول من أجهزة الدولة المختلفة ( مياه – صرف صحي – كهرباء – تراخيص – دفاع مدني وخلافه)، وكذا توصيل جميع مرافق المشروع (كهرباء – مياه – صرف صحي)، وذلك بصفته مالك المشروع وعلى نفقته الخاصة، كما تقوم شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة من جانبها بتنفيذ أعمال المجمع الطبي المتكامل المزمع إقامته في محافظة السويس، على أن تكون مدة تنفيذ المشروع 18 شهرًا.

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