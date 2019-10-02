نيفين جامع: الرئيس حرص على سماع مشكلات العارضين في "تراثنا"

قالت نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع العارضين اليوم بمعرض "تراثنا" أعطى انطباعا إيجابيا للغاية لدى العارضين، حيث حرص الرئيس على سماع المشاكل والتحديات التي تواجههم.



وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أن الرئيس حرص على زيارة جميع الأجنحة واستجاب لكل الدعوات التي تلقاها من العارضين لرؤية منتجاتهم"، مؤكدة أن العارضين شعروا بسعادة غامرة لمقابلة الرئيس وكان يكفيهم رؤيته فقط.



وأوضحت أن معظم الطلبات التي تلقاها الرئيس من العارضين ارتكزت على ضرورة تكثيف إقامة المعارض باعتبار أنها مركز مهم لتسويق منتجاتهم الخاصة بصناعات صغيرة ومتناهية الصغر، لافتة إلى أن المنتجات المعروضة متميزة للغاية، وأن الرئيس وجه بضرورة زيادة المعارض الداخلية ودعم المعارض الخارجية، وفتح مجالات للعرض بالخارج، وتفقد جناح شمال سيناء.



ووجه الرئيس، بتخصيص 350 مليون جنيه، لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للحرف اليدوية والتراثية، وتوجيه جزء لدعم المعارض الداخلية والخارجية بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر.



وأشارت إلى أن كثيرا من المشاركين في المعرض حاصلين على قروض من الجهاز، والبعض الآخر حاصل على دعم فني عن طريق توفير تدريب لتطوير الشكل النهائي للمنتج.

