فرض حظر التجوال في العراق وارتفاع عدد القتلى

أعلنت السلطات العراقية، مساء اليوم، فرض حظر للتجوال في محافظة ذي قار بدءًا من الساعة الثامنة مساء، مع اتساع دائرة الاحتجاجات ووقوع قتلى وجرحى.



من جانبه دعا محافظ ذي قار مساء اليوم المواطنين إلى التهدئة وضبط النفس والتعاون مع القوات الأمنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وفق قناة "سكاي نيوز" بالعربية.



وشاركت قوات مكافحة الإرهاب القوات الأمنية في إحكام السيطرة على مدينة الناصرية في محافظة ذي قار مع اتساع دائرة العنف، ووقوع عمليات تخريب وسقوط قتلى وجرحى.



فيما كشف مسؤول عراقي عن مقتل متظاهرين في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد، مما يرفع حصيلة القتلى إلى 5 منذ بدء الاحتجاجات.



أعلن مجلس الأمن الوطني في العراق برئاسة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة، وذلك عقب التظاهرات المستمرة في جميع أنحاء البلاد منذ أمس.