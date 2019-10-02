خبير اقتصادي يوضح إجراءات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، معرض تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية للمحافظات، والذي ينظمه جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووجه الرئيس بزيادة مقدار الدعم المالي المقدم للمعرض من قبل الجهاز، ودراسة إقامة المعرض بشكل دائم على مدار العام، مع إقامة معارض خارجية لفتح أسواق تصديرية في مختلف دول العالم.



وفي هذا الإطار، قال وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر القاعدة الأساسية التي يكون لها الدور الغالب في التشغيل، حيث تمثل أكثر من ٨٠% من العمالة الموجودة بالسوق.



وتابع "جاب الله"، خلال تصريحه لـ"الدستور"، أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على عدة مستويات، منها مستوى التمويل وتم إقرار مبادرة بالتمويل منخفض الفائدة بقيمة ٢٠٠ مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن الجانب التشريعي فإن تلك المشروعات تستفيد من جميع الضمانات والحوافز المقررة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وجارٍ الإعداد لمشروع قانون يكفل لها معاملة ضريبة مبسطة.



وأضاف، أن معرض "تراثنا" إحدى أدوات الدعم التي تقدم لتلك المشروعات حيث يكفل لها أن تقوم بعرض منتجات لمساعدتها في التسويق وفتح أسواق لمنتجاتها، فضلا عن ما يتيحه المعرض من فرص تدريب، تضاف إلى مبادرات التدريب التي سبق أن قامت بها الدولة من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب، وغيرها من الكيانات الحكومية الخاصة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.