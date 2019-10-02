داعية إسلامي: هكذا وصف النبي شكل المسيح عيسى بن مريم

قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصف شكل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام لأصحابه.



وأضاف "عبدالمعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "DMC": أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شبّه سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام، بالصحابي الجليل عروة بن مسعود الثقفي، متابعا: "لون بشرة سيدنا عيسى، كان مُشربا بحمرة، وشعره كان طويلا بين كتفيه، وكان قوي البنية، ومتوسط القامة".



وأوضح "عبدالمعز": أن عروة بن مسعود الثقفي هو جد الحجّاج بن يوسف الثقفي، لافتا إلى أن عروة هو أحد سفراء قريش الذي ذهب للتفاوض مع النبي محمد صلّى الله عليه وسلّم قبل صلح الحديبية.



وتابع الداعية الإسلامي: "أن القرآن الكريم حدثنا عن سيدنا عيسى عليه السلام، ووصفه بالمعجزة".



وأردف: أن القرآن الكريم ردّ على هؤلاء الذين لا يستطيعون استيعاب معجزة سيدنا عيسى بن مريم وزعمهم بأنه ليس بشرا، بقوله تعالى في سورة آل عمران: "إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ".

