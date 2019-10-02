أحمد مراد يرد على اتهامه بتعاطى حبوب "هلوسة".. فيديو

رد المؤلف أحمد مراد، على الاتهامات التي وجهت له حول تعاطيه حبوب "هلوسة"، من أجل كتابة الروايات.



وقال خلال لقائه في برنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "لا أتناول حبوب هلوسة، ولا أي حاجة خاصة بالكيف خالص لكي أكتب ما أكتبه".



وأضاف: "أنا أطلق العنان للتفكير والعنان والخيال وبحاول أجيب البعد الثالث والرابع والخامس الذي لا يأتي على خيالي أول مرة".



يذكر أن آخر أعمال أحمد مراد فيلم "الفيل الأزرق 2" وهو المأخوذ عن روايته "الفيل الأزرق"، إخراج مروان حامد، ويضم نخبة من نجوم الفن إلى جانب كريم عبدالعزيز، وهم نيللي كريم وشيرين رضا وهند صبري وإياد نصار، من إنتاج شركة سينرجى فيلمز.



