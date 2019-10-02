داعية إسلامي يكشف وقت نزول المسيح عيسى بن مريم

قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن المسيح عيسى بن مريم، سينزل في آخر الزمان ويقتل "الدجًال".



وأضاف "عبدالمعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن قول الله تعالى في القرآن الكريم: "وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ"، إشارة قرآنية إلى أن المسيح عيسى بن مريم ما زال موجودا ولم يمت.



وأوضح الداعية الإسلامي: أن نزول المسيح عيسى بن مريم سيكون في مرحلة الكهولة، متابعا: سيُصلي في القدس، مأموما وراء الملائكة.

