أحمد فهمي: لم أكن أؤمن بالحسد.. وهذه حقيقة الأرقام المبالغ فيها بحفل زفافي

كشف الفنان أحمد فهمي، تفاصيل الأزمة الصحية التي أصابت زوجته الفنانة هنا الزاهد، خلال شهر العسل والتي دخلت بسببها لإحدى المستشفيات الخاصة.



وقال خلال تصريحات صحفية: "هنا دخلت المستشفى لمدة 5 أيام، وعندما وجدنا أنها تحسنت بعض الشيئ وتستطيع السفر وركوب الطائرة قررنا إجراء العملية في القاهرة".



وأضاف: "هنا ستخضع للجراحة الشهر المقبل وذلك لأن لديها التهابات على المرارة"، مؤكدًا أنه لم يكن يؤمن بالحسد ولكنه الآن عانى منه كثيرًا.



وأوضح أن الناس يتحدثون عن تكلفة حفل زفافه الكبيرة ويقدرونه بعشرة ملايين وهذا غير صحيح والرقم مبالغ فيه جدًا، وكشف أن الفندق جامله وكذلك النجوم الذين أحيوا حفل الزفاف، كما أن عدد النجوم الذين حضروا الحفل لم يكن مقررًا لكل هذا الرقم المشاركة ولكنهم جاءوا من أجلهم.

