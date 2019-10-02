"الأعلى للإعلام" يحجب قنوات بانوراما لمدة 6 شهور

قرر المجلس الأعلى للإعلام، حجب قنوات بانوراما بشكل موقت لمدة 6 شهور؛ بسبب تلاعبها بالترددات بين قنواتها الأربع ومخالفتها لقانون الملكية الفكرية ببث محتويات إعلامية مملوكة لآخرين.



وأثبتت التحقيقات التي أجراها المجلس بحضور الممثل القانوني لبانوراما وجود تلاعب حول ترددات القنوات الأربع للتهرب من المسئولية القانونية.



وخالفت بانوراما المعايير والضوابط الصادرة عن المجلس، وقامت ببث برامج وإعلانات طبية لمستحضرات مجهولة الهوية تخاطب المرضى والأطفال بشكل يمثل خداعا وتضليلا للمشاهدين، ويعرض صحة المرضى والأطفال للخطر، وفقا لبيان الأعلى للإعلام.