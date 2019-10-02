الأربعاء 02 أكتوبر 2019 الموافق 03 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
ماجد حبته
ماجد حبته

لبنان.. شائعات.. أزمات وغليان

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 06:16 م
طباعة
مصادر قريبة من الرئاسة اللبنانية سربت معلومات تفيد بأن العمل جار على ملاحقة مروجى الشائعات على شبكات التواصل الاجتماعى، تبعها بلاغ تقدم به أحد المحامين إلى النيابة العامة فى بيروت، يطالبها فيه بملاحقة الحسابات ومصادر الأخبار الملفقة، التى تقوم بـ«تحقير الدولة اللبنانية ورئيسها، وتلفيق مزاعم، وإحداث تدنٍ فى أوراق النقد الوطنية، و....إلخ».
ما ربط بين المعلومات المسربة والبلاغ، أن مكتب الإعلام فى رئاسة الجمهورية اللبنانية، أصدر تعميمًا يتضمن المادة ٢٠٩ من قانون العقوبات، التى تحدد ماهية النشر، والمادتين ٣١٩ و٣٢٠ اللتين تحددان عقوبات مرتكبى تلك الجرائم، كما ربط بين الاثنين، أيضًا، أن مقدم البلاغ، المحامى وديع عقل، ينتمى إلى التيار الوطنى الحر، أو «التيار العونى»: حزب الرئيس اللبنانى ميشال عون، الذى يرأسه صهره جبران باسيل، وزير الخارجية، ما يعنى بوضوح أن هناك نية أو ضوء أخضر لملاحقة الذى «هبدوا» بشأن الأزمة المالية الأخيرة.
المسئولون اللبنانيون كانوا ينكرون وجود أزمة، بينما كانت القيود والشروط تتزايد على إجراء تحويلات من الليرة اللبنانية إلى الدولار، بل إن بعض البنوك امتنعت تمامًا عن تحويل عملات للمودعين، ما دفعهم إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على الدولار بأسعار أعلى كثيرًا من السعر الرسمى، ومع تفاقم الأزمة هددت نقابة مستوردى المحروقات بالإضراب، وعليه، قام مصرف لبنان المركزى، منذ أيام، بفتح اعتمادات تؤمن الدولار بالسعر الرسمى لمستوردى «المواد الاستراتيجية» كالمحروقات والقمح والدواء.
الليرة اللبنانية مربوطة بالدولار منذ سنة ١٩٩٧، وبعد ساعات من إعلان لبنان، بداية الشهر الماضى، «حالة الطوارئ الاقتصادية»، تعهد سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى، وفى تصريحات لشبكة «سى إن بى سى»، باستمرار هذا الربط، وبإبقاء سعر الدولار ثابتًا كما هو: ١٥٠٠ ليرة، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تفكر فى برنامج صندوق النقد الدولى، الذى يترك لقوى السوق مهمة تحديد السعر.
فى هذا السياق، أو وسط تلك «المعجنة»، ظهرت تحليلات وتصورات، معلومات أو شائعات، فى وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعى، كان لها تأثيرات سلبية فى الرأى العام، بمواطنيه ومستثمريه، جعلتهم يسارعون إلى دولرة أموالهم ومدخراتهم، أو سحب ودائعهم بالعملات الصعبة من المصارف، ليزداد طين الأزمة بللًا، وليصف بعض الخبراء ما تشهده الدولة بأنه أخطر أزمة مالية تمر بها منذ ما يزيد على عقدين.
سخونة الأزمة تمددت أفقيًا؛ لتصل إلى جيوب المواطنين الذين تظاهروا، الأحد، وأغلقوا بعض الطرق فى أنحاء متفرقة من البلاد، التى يبلغ دينها العام ١٥٠٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وتعانى ركودًا اقتصاديًا وقيودًا مالية مرتبطة بتباطؤ تدفقات رؤوس الأموال من الخارج، بسبب غياب الدولة «أو تغييبها» لصالح منظومة أقوى، جرّت البلاد إلى صراعات لا دخل لها فيها.
ستلومنى طبعًا، لو لم أتوقف عند التقرير الذى نشرته جريدة «نيويورك تايمز»، الإثنين، وزعمت فيه أن سعد الحريرى ربطته علاقة عاطفية بعارضة ملابس سباحة «مايوهات»جنوب إفريقية، وأنه قام بتحويل ١٦ مليون دولار إلى حسابها سنة ٢٠١٣. والحقيقة هى أننى لم أكن أريد التوقف عن هذا التقرير، لعدة أسباب أبرزها أن الحريرى لم يكن رئيسًا للحكومة وقتها، ولأن تحويل المبلغ لم ينتهك القوانين اللبنانية أو الجنوب إفريقية، بالإضافة إلى وجود احتمالات قوية بأن يكون للموضوع خلفيات تجارية، لا عاطفية، يدعمها أن والد «عارضة البكينى» رجل أعمال، له معارك قضائية عديدة مع سلطات بلاده بشأن معاملاته التجارية.
لم نكن نريد التوقف، لكن ما دمنا توقفنا، فلا مانع من ترجيح أن يكون نشر التقرير، فى هذا التوقيت، «قرصة أذن» أمريكية، لرئيس الوزراء اللبنانى، بسبب تقاربه مع «ولن نقول خضوعه لـحزب الله». ولعل ذلك هو ما دفع الأخير لأن يكتب، مساء الثلاثاء، فى حسابه على تويتر: «مهما شنّوا حملات ضدى ومهما قالوا أو كتبوا أو فعلوا سأستمر فى العمل ولن أتوقف»، وقبلها بساعات، وخلال ترؤسه اجتماع «اللجنة الفنية لتنسيق الخدمات الضرورية فى المحافظات» قال الحريرى كلامًا شبيهًا، وأضاف: «إذا كان البعض يعتقد أن الموضوع يتعلق بسعد الحريرى فليأتِ شخص آخر، ولكن المشكلة ليست هنا، بل فى إيجاد حلول اقتصادية ونقطة على السطر».
النقطة التى وضعها الحريرى على السطح، سبقتها معلومات نسبتها صحف ومواقع إلكترونية لبنانية عديدة، إلى مصادر مقربة من قصر بعبدا «القصر الجمهورى» تشير إلى أن حل الأزمة المالية الحالية مرهون باستقالة الحكومة، غير أن المكتب الإعلامى لرئاسة الجمهورية اللبنانية أكد، فى بيان، أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وشدد على أن «مثل هذه الأخبار وغيرها، تندرج فى سياق الشائعات التى تكاثرت فى الآونة الأخيرة».

موضوعات متعلقة

منذ يوم

حل لغز مذبحة أبوالنمرس.. والقبض على الجاني

منذ يوم

"العقربة".. ليليان داود.. مرتزقة شعار «عيش حرية عدالة اجتماعية»

منذ حوالي 6 ساعات

تركيا تسعى لمزاحمة مصر فى "غاز المتوسط" بأيادٍ إسرائيلية

منذ حوالي 6 ساعات

سر ظهور الأهلى بالزى الأسود الجديد أمام الإنتاج الحربى اليوم

ads

الصور

image description

أحمد فهمى وماجد المصرى وبيومى فؤاد فى حفل كأس إنيرجى للدراما

image description

بحضور نجوم الفن.. ندوة التناول الدرامى لدور المرأة فى المجتمع

image description

حفل نداء شرارة ورنا سماحة فى الأوبرا

image description

خبير فى الشئون التركية يكشف مؤامرة "أردوغان" ضد مصر

image description

افتتاح مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون

الأكثر قراءة

مصطفى أبو تورتة ونهال.. حكاية خطوبة خطفت روّاد السوشيال ميديا (فيديو)

رسالة من انتصار السيسي للآباء والأمهات

انتهاء تقييم أسعار المنتجات البترولية.. ولا زيادة

تفاصيل عودة تابوت "نجم عنخ" إلى مصر (فيديو)

أيام زمان

هدى سلطان تكشف سبب مقاطعتها لشقيقها محمد فوزي (فيديو)

سر ضرب تحية كاريوكا لممثلة أمريكية بالحذاء في مهرجان "كان"

"حرمت والدها من الميراث".. تعرف على وصية الراحلة سوزان تميم

قبل الشهرة.. فيروز تغسل الصحون في بيت أهلها (صورة نادرة)

الصحة

قميص ذكي يتابع مرضى الانسداد الرئوي خارج المستشفيات

بينها النعناع.. 5 أطعمة تجعلك يقظًا طوال اليوم

"وعى" ينظم دورات تدريبية حول الإسعافات الأولية

الكونغو: حالات الإصابة بفيروس الإيبولا تتخطي حاجز 3000 شخص

الرئيس نيوز

الحكومة تعتمد قرارات لجنة فض التشابكات المالية بين "الكهرباء والمالية والبترول"

مؤرخة بريطانية تكشف: بوابة لمقبرة فرعونية مجهولة في الصحراء

رغم الأمطار الغزيرة.. حوض النيل يواجه مشكلة "ندرة المياه"

"فهمي" يكشف: المرشح بدلا من هشام يونس حال قبول استقالته

منوعات

حيلة ذكية لطاقم ملكة بريطانيا لحمايتها من التسمم في المناسبات

افتتاح أول مقهى للحشيش في أمريكا

"بوينج" تطلق مركبتها المأهولة إلى الفضاء

مشروع لتنظيف المحيط الهادئ يلتقط المجموعة الأولى من البلاستيك

كشكول

غلق باب التنسيق لـ 3 فئات بجامعة الأزهر..غدا

أزمة بالمدينة الجامعية الأزهرية بعد وقف التغذية بفروع مدينة نصر

عصمت رضوان وكيلآ للدراسات العليا بـ"لغة عربية" جرجا

وزير التعليم العالى: تطوير لوائح تدريس الإعلام بكافة الكليات والمعاهد

إسلام سياسي

الأفتاء:هناك محاولة لإيقاف مسيرة التنمية بالتشكيك في مؤسسات الدولة

منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية يوصي بإنشاء مركز دولي لمواجهة الأزمات

فلسطينيو الداخل يحيون الذكرى الـ19 لـ"هبة القدس والأقصى"

الجامعة العربية: الهوية الثقافية سلاح الدول العربية والإفريقية لمواجهة الإرهاب

ads

زيت وسكر

الآثار السلبية لأدوية خفض نسبة الكولسترول

تفاصيل أحدث القرارات الحكومية بشأنى الإسكان الاجتماعى

استمرار صرف المقررات التموينية لشهر أكتوبر

“الصحة” توضح انجازات القوافل الرئاسية “حياة كريمة”

مقالات الرأي
ماجد حبته
لبنان.. شائعات.. أزمات وغليان
جلال حمام
بناء الوعى.. المعركة الأكثر إلحاحًا
صفوت البياضي
هل يعيش العالم فعلًا حربًا عالمية ثالثة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
منهجان فى التنمية الاقتصادية «1»
المزيد

الثقافة

15 أكتوبر.. مناقشة "رسائل من مصر" بالمصري الديمقراطي

أوركسترا القاهرة السيمفوني يحيي حفلاً بمشاركة "خواي مونتويا" بالأوبرا.. السبت

"صالح هيصة" على مائدة المركز الدولي للكتاب.. الجمعة

عرض فيلم "وجه مضحك" بمكتبة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك