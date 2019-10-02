أول رد من "شبانة" على اتهامات هشام يونس

قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن ما اثاره الزميل هشام يونس ما هى إلا معلومات مغلوطة يحاول التغطية على مخالفات تمت وأنه يمكن العودة لجميع أعضاء المجلس وهم متاحون للجمعية العمومية لمعرفة كل شيء، مضيفا أنه سوف يقوم بعرض كل شيء فى اجتماع مجلس النقابة اليوم.



وأضاف شبانة فى تصريحات مقتضبة له، أنه لا يليق أن يتم الحديث عن شئون النقابة والصحفيين على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، خاصة وأنها معلومات مغلوطة وأهدافها مريبة وأنه سوف يلتقى المحررين المختصين بتغطية شئون النقابة لتوضيح كافة الأمور.



واختتم تصريحاته قائلا: "هذه مهاترات ومجلس نقابة الصحفيين ومن فيه أعلى وأقيم منها وأكثر مكانة منها والمخالف يعرف نفسه جيدا ".