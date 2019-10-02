ريهام أيمن تشعل "إنستجرام" بإطلالة كاجوال من باريس

حرصت الفنانة ريهام أيمن زوجة الفنان شريف رمزي، على مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصور جديدة لها أثناء تواجدها بباريس.



وظهرت "ريهام" بإطلالة كاجوال جذابة، حيث ارتدت بودي أبيض مكتوب عليه عبارة " Rue de l'amour paris"، مع بنطلون جينز أزرق، ونظارة شمسية، كما تركت شعرها منسدلًا على كتفيها، واعتمدت مكياجا نهاريا تلائم مع إطلالتها.



يُذكر أن "ريهام" متزوجة من الفنان الشاب شريف رمزي، منذ 15 مايو 2015، ومنذ عام 2013 لم تقدم أي أعمال جديدة، إذ كان آخر أعمالها مسلسلا "موجة حارة" و"العراف".

