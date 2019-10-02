محافظ القليوبية يفتتح بطولة الجمهورية لألعاب القوى تحت 18 عاما

افتتح محافظ القليوبية، اليوم، بطولة الجمهورية لألعاب القوى تحت ١٨ سنة للبنين والبنات والتي ينظمها الاتحاد المصري للعبة بالتعاون مع منطقة القليوبية، على مدار ٣ أيام على إستاد بنها الرياضي بمشاركة ٦٠٠ لاعب ولاعبة قادمين من ٨٠ ناديا.



وأعرب محافظ القليوبية خلال كلمته الافتتاحية عن سعادته لاختيار القليوبية واستاد بنها الرياضي لتنظيم البطولة، مؤكدا أن المحافظة قامت بالتنسيق مع كل الجهات المشاركة لإخراج البطولة بشكل مشرف، وأن المحافظة ستوفر كافة الاحتياجات المطلوبة لنجاح البطولة وتهيئة الأجواء المناسبة للاعبين المشاركين طوال فترة الاستضافة.