النجم الجديد يفاجئ برشلونة أمام إنترميلان

يستعد ملعب كامب نو لاستضافة المباراة النارية والمرتقبة التي ستجمع برشلونة ضد إنتر، في قمة منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



بيان رسمي من برشلونة يؤكد غياب نجم الفريق عن مواجهة إنتر



أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي، عن إصابة جونيور فيربو، خلال تدريبات الأمس، ليغيب عن مباراة برشلونة ضد إنتر



وأضاف بيان البرسا الرسمي، أن الوافد الجديد للفريق قد شعر بانزعاجات على مستوى الركبة، خلال مران الأمس، ليفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة إرنستو فالفيردي، عدم الاعتماد عليه خلال مواجهة برشلونة ضد إنتر.



حلم الصدارة يرواد برشلونة ضد إنتر



ويدخل برشلونة ضد إنتر في مباراة اليوم وعينه على الثلاث نقاط، من أجل اعتلاء جدول ترتيب المجموعة، وهو الهدف ذاته لكتيبة الإيطالي أنطونيو كونتي، حيث أن الفوز للنيراتزوري سيجعل منه بطلًا للمجموعة.



وذلك بعدما قد تعادل برشلونة مع بوروسيا دورتموند في الجولة الأولى من دور المجموعة، كما تعادل إنتر مع نظيره سلافيا براج، ليخرج كل فريق بنقطة وحيدة.