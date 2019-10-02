مشروع لتنظيف المحيط الهادئ يلتقط المجموعة الأولى من البلاستيك

بدأ نظام لجمع المخلفات وتنظيف المحيط من البلاستيك في جمع المخلفات من "دوامة نفايات المحيط الهادئ" بعد عام من التجارب، حسبما قال الهولندي بويان سلات مبتكر النظام اليوم الأربعاء.



وقال سلات، مؤسس مشروع "ذا أوشن كلين أب"، في مؤتمر صحفي في روتردام: "اليوم أنا فخور للغاية بإخباركم إننا نستخرج البلاستيك الآن".



وأضاف سلات 25 عاما إن نظام التنظيف قادر على جمع البلاستيك من "جميع الأحجام"، بما في ذلك البلاستيك الدقيق.



ويستهدف المشروع الذي تأسس عام 2013، وضع أجهزة طافية لجمع الحطام البلاستيكية في خمس "دوامات نفايات" شكلتها تيارات المحيط.



وجرى وضع الجهاز الأول في أكبر "دوامة نفايات بالمحيط الهادئ" على بعد نحو ألفي كيلومتر قبالة سواحل كاليفورنيا.