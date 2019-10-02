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خطة جديدة لبريكست تتجنب الحواجز الجمركية في أيرلندا

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:51 م
جريدة الدستور
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اقترح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، خطة جديدة لبريكست تتيح تجنب الحواجز الجمركية على الحدود الأيرلندية.

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني الخطة المدعومة من الاتحاد الأوروبي "جسرًا لا يفضي إلى أي مكان".

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، تنص خطة جونسون على أن "حركة البضائع بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا، سيتم الإبلاغ عنها بموجب إعلان" مع عمليات تدقيق فعلية في مؤسسات التجار وليس على الحدود بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ومقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية.

وأعلنت رئاسة الحكومة البريطانية، في وقت سابق الأربعاء، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيقدم للاتحاد الأوروبي مقترحات لاتفاق حول بريكست، مضيفة أنه سيطرح "عرضًا نهائيًا" وأن البديل عن ذلك سيكون خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وأوضحت رئاسة الحكومة أن جونسون سيعرض، الأربعاء، تفاصيل "تسويته المنصفة والمعقولة".

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني، الأحد الماضي، بالبقاء في منصبه حتى إذا لم ينجح في التوصل إلى اتفاق على خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.

كما عاد النواب البريطانيون، الأربعاء الماضي، إلى مجلس العموم، بعد صدور قرار المحكمة العليا، باعتبار الخطوة التي اتخذها رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق أعمال البرلمان "غير شرعية" مع اقتراب استحقاق "بريكست".

لكن هذا القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة المحافظ، اعتبرته أعلى سلطة قضائية في البلاد "غير شرعي".. وأثرت هذه الضربة على سلطات رئيس الوزراء وتصاعدت الأصوات المطالبة باستقالته.

والبرلمان الذي عُلقت أعماله منذ 10 سبتمبرالماضي كان يفترض أن يبقى معلقًا حتى 14 أكتوبرالجاري، أي قبل أسبوعين فقط على استحقاق "بريكست" المقرر له 31 من الشهر نفسه، ووافقت الملكة إليزابيث الثانية على هذه الخطوة بتوصية من بوريس جونسون.

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