هيونداى تدشن قسمًا جديدًا لصناعة السيارات الطائرة

صنعت شركة هيونداي الكورية الجنوبية تاريخا جديدا بعالم السيارات، بإعلانها تدشين قسم جديد بها مخصص لتصنيع السيارات الطائرة، لتكون أول شركة سيارات في العالم تقدم على هذا الأمر.



ووفقًا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات فقد سبق للعديد من شركات السيارات السعي وراء حلم طرح سيارة طائرة، غير أن هيونداي هي الشركة الأولى التي تخصص قسمًا رسميًا تابعًا لها للعمل على ذلك.



وقال الموقع إن هيونداي اختارت المهندس السابق بوكالة ناسا "جايوان شين"، ليترأس قسم تطوير وصناعة السيارات الطائرة، والذي سبق له ترؤس قسم بعثة أبحاث الطيران بوكالة الفضاء الأمريكية الشهيرة، لمدة 30 عامًا.



ونقل "موتور وان" تصريحات لـ"جايوان شين"، عبر خلالها عن حماسته بالعمل على هذا المشروع الجديد، ومدى شعوره بالتواضع لاختيار هيونداي له لهذه المهمة.



وذكر الموقع أن قسم تطوير السيارات الطائرة بهيونداي، من المتوقع أن يشهد تطورًا في ميزانيته على مدار العقدين القادمين، لتصل لـ1.5 تريليون دولار.



وبخلاف هيونداي، كان هناك العديد من شركات صناعة السيارات في العالم تسعى وراء حلم تطوير السيارات الطائرة، مثل شركة تويوتا، التي سبق لها الاستثمار بقيمة 375٫000 دولار، لتطوير مركبة طائرة لراكب واحد، بهدف استخدامها في افتتاح أولمبيات طوكيو في عام 2020 القادم.