"كأميرات ديزني".. أحدث جلسة تصوير لـ "أروى جودة"

حرصت الفنانة المصرية أروى جودة على مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بأحدث جلسة تصوير لها.وظهرت "أروى" في الصور بإطلالة أنيقة، تشبه إطلالات فترة الخمسينات أو إطلالات أميرات ديزني.وتألقت "أروى" بفستان أبيض مكشوف الظهر مزركش بالورود، ورفعت شعرها لأعلى ووضعت باندانا حمراء من الأمام.وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من متابعيها، معبرين عن إعجابهم بها ومدى حبهم الشديد لها.يذكر أن آخر أعمال أروى جودة مسلسل "صانع الأحلام" اللبناني، من بطولة مكسيم خليل.