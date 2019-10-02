رئيس البرلمان يدعو النواب لاستثمار الجلسات في إنجاز حزمة تشريعات هامة

قدم رئيس مجلس النواب التهنئة لأعضاء مكاتب اللجان النوعية بالمجلس عقب إعلان تشكيل هيئات مكاتب اللجان.



وقال في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، إن المتبقي من عمر هذا المجلس بين 46 و48 جلسة عامة، يجب اغتنامها للانتهاء من مناقشة وإصدار التشريعات المطروحة.



وتابع: "هذه الأيام رغم قلتها إلا أن هناك حزمة من التشريعات المهمة أغلبها مكملة للدستور لذا يقتضى الحضور الجيد والاستماع لكل الأراء المؤيدة والمعارضة، وهذا ما يجعل للتشريع قبول لدى الرأي العام".



ودعا رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس إلى الحفاظ على العلاقة الطيبة بينهم، والعمل في جو من الود والاحترام المتبادل خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول.