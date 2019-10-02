ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 2.6 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو الماضي إلى 2.6 مليار دولار بزيادة قدرها 720 مليون دولار بما نسبته 37.7% عن شهر يونيو الذي سبقه والتي سجلت نحو 1.9 مليار دولار.



وذكر البنك المركزي المصري في بيانه اليوم الأربعاء، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال يوليو الماضي زيادة نسبتها 13.6% بما يعادل 315 مليون دولار مقارنة مع يوليو من العام الماضي 2018.