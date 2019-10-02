مبيعات قوية من طراز تسلا 3 فى السوق الأمريكى

حقق طراز تسلا الكهربائي المميز نجاحًا جديدًا على مستوى مبيعاته بأسواق الولايات المتحدة، بتصدره لمبيعات شركة تسلا خلال شهر سبتمبر الماضي.



وقال موقع "إنسايد إي في"، المختص بأخبار السيارات الكهربائية، إن طراز تسلا موديل 3، بيعت منه 20 ألف نسخة مع نهاية الشهر الماضي.



وقال الموقع الأمريكي إن ذلك يعتبر إنجازًا لشركة تسلا، وخطوة إيجابية في سبيل تحقيقها لمسعاها بالوصول لأكبر عدد ممكن من المبيعات من طراز موديل 3 خلال الربع الثالث من عام 2019 الجاري.



وأوضح الموقع أن مبيعات طراز موديل 3، ارتفعت بشكل كبير خلال سبتمبر عما كانت عليه في أغسطس 2019، حين توقفت عند حد 13،150 نسخة مباعة فقط من الطراز الكهربائي.



وقال "إنسايد إي في" إنه حتى الآن، بيع من طراز تسلا على مدار الربع الثالث من العام الجاري، 46٫850 نسخة بالسوق الأمريكية.