وزير لبناني: الجيش قادر على الدفاع عن البلاد

أكد وزيرالشئون الاجتماعية اللبناني ريشار قيومجيان أن القوات المسلحة أثبتت جدارتها وقدرتها في أكثر من ظرف على الدفاع عن لبنان وسيادته، مستشهدا على صحة حديثه بمعركة (فجر الجرود) صيف عام 2017 والتي انتصر فيها الجيش على الجماعات والتنظيمات الإرهابية في عدد من المناطق الحدودية مع سوريا.



جاء ذلك خلال استقبال الوزير قيومجيان اليوم لوفد من "مجموعة الدعم الأمريكية من أجل لبنان" بحضور عضو الكونجرس الأمريكي عن ولاية إيلينوي دارين لحود.



وأعرب وزير الشئون الاجتماعية اللبناني عن تطلع بلاده لاستمرار المساعدات والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية إلى الجيش اللبناني.



وأكد قيومجيان أن مسألة النازحين السوريين داخل الأراضي اللبنانية لها تداعياتها الكبيرة على الأوضاع في لبنان لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي والمالي الضاغط الذي تشهده البلاد على نحو يقتضي عودة النازحين إلى سوريا بصورة سريعة.