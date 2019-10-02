أسعار النفط تتراجع 2% خلال تعاملات اليوم المسائية

تراجعت أسعار النفط مساء اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 2%، وذلك بعد الكشف عن بيانات المخزونات الأمريكية، والتى أظهرت بيانات للقطاع انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأمريكية ولكن المكاسب كبحتها بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة أدت لهبوط الأسواق العالمية.



وارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 3.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتتجاوز توقعات المحللين.



وتراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 2% ليصل إلى 57.50 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 1.9% ليسجل 52.44 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع عند مستوى 54.42 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.



وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ستظل طرفا مسؤولا في التحالف بين منظمة أوبك والمنتجين المستقلين من خارجها فيما يعرف بمجموعة أوبك+.



وأضاف في منتدى للطاقة في موسكو يحضره وزيرا الطاقة من السعودية وإيران إن من المهم استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق التوازن في أسواق الطاقة.

