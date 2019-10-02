نائب رئيس جامعة الأزهر: السيسي يولي اهتماما كبيرا بنهضة التعليم

أكد الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بنهضة التعليم، موضحا أن رؤية السيسي لعام 2030 تحمل في طياتها 3 عناصر أساسية وهي إتاحة التعليم للجميع بدون تمييز، وتطوير جودة التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية، وتحسين نظم ومخرجات التعليم، من خلال العمل بأمانة وإخلاص لنهضة التعليم في مصر.



جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الثاني الدولي اليوم الأربعاء بكلية التربية بتفهنا الأشراف محافظة الدقهلية، بعنوان "متطلبات التميز بكليات التربية بالجامعات المصرية في ضوء رؤية 2030"، تحت رعاية شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر.



من جانبه، شدد عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، نائبا عن محافظ الدقهلية، على ضرورة تنفيذ مبادرة "جامعة بلا أسوار" وذلك لخدمة العملية التعليمية بالمحافظة، بالتعاون بين كليات جامعة الأزهر ومحافظة الدقهلية.



وقال الدكتور أحمد جمعة، عميد كلية التربية، إن التطور العلمي في مجال التعليم فاق التصور وخاصة في التعليم الجامعي، لذا يتطلب منا أن نلحق بهذا التطور، وأن نسعى إلى التميز حتى نواكب هذا التطور، في ضوء رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للتنمية المستدامة 2030 لتطوير التعليم بمصر.



وأضاف جمعة أنه يجب علينا أن نتعاون مع كافة المراكز البحثية في مصر والعالم لتحقيق التميز بكليات التربية في مصر، موجها الشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لتقديم الدعم الكامل للكلية والمؤتمر.



فيما أكد الدكتور أشرف عبداللطيف، وكيل الكلية، أهمية التميز في التعليم بصفة عامة وبالجامعات بصفة خاصة، وتوفير القدرات المطلوبة في خريجي كليات التربية لسوق العمل.

جدير بالذكر أن المؤتمر يناقش 34 بحثا مقدما من أساتذة الجامعات المصرية والعربية.