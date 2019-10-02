الكرملين: فرصة لعقد قمة قريبا لحل الصراع الأوكراني

قالت الحكومة الروسية اليوم الأربعاء، إنها ترى تحركا في الصراع مع أوكرانيا بعد التوصل إلى اتفاق حول منح المناطق المتنازع عليها في إقليم دونباس وضع خاص.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لوكالة أنباء "انترفاكس" الروسية إنه أمر جيد أن وقعت الأطراف المعنية بالصراع على ما يسمى بـ"صيغة شتاينماير" في اليوم السابق للمحادثات في العاصمة البيلاروسية مينسك.



وتنظم الصيغة، التي سميت باسم الرئيس الألماني ووزير الخارجية السابق فرانك فالتر شتاينماير، موعد حصول منطقتي لوهانسك ودونيتسك على الوضع الخاص.



وهذا الاتفاق يعني أن الاستعدادات لعقد قمة بين ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا وروسيا يمكن أن تبدأ قريبا.



وقال بيسكوف إن روسيا تأمل في أن تتخذ أوكرانيا خطوات إضافية لتنفيذ خطة سلام لشرق أوكرانيا تم الاتفاق عليها في مينسك في عام 2015.



وفي البداية، يجب أن تجري الانتخابات في لوهانسك ودونيتسك ثم سيتم تطبيق وضع إقليمي خاص في نفس يوم إجراء الانتخابات.



وإذا أكدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن الانتخابات صحيحة، فستتم إضافة الوضع الخاص للإقليمين إلى الدستور الأوكراني، تجدر الإشارة إلى أن الجيش الأوكراني يقاتل انفصاليين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا منذ عام 2014.



وبحسب بيانات الأمم المتحدة، أسفرت الحرب التي بدأت قبل نحو أربعة أعوام عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص