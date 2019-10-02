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رياضة

موراي يفوز بمواجهة بريطانية خالصة ويواجه تيم في دور الثمانية

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:39 م
جريدة الدستور
وكالات
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تفوق آندي موراي في مواجهة بريطانية خالصة بتغلبه على كاميرون نوري اليوم الأربعاء 7-6 و6-7 و6-1 ليشق طريقه نحو دور الثمانية ببطولة الصين المفتوحة للتنس حيث سيواجه النمساوي دومينيك تيم المصنف الأول.

وخاض موراي، الذي فاز بأول مواجهة في فردي الرجال في بطولة ضمن بطولات اتحاد‭‭‭ ‬‬‬لاعبي التنس المحترفين منذ تسعة أشهر في تشوهاى الأسبوع الماضي، معركة في الملعب لمدة ساعتين و52 دقيقة ليفوز بمباراتين متتاليتين في منافسات الفردي لأول مرة منذ خضوعه لجراحة في ينايرالماضي.

وكان موراي، الذي كان يحتل المركز الأول عالميا في السابق، قد تغلب أمس الثلاثاء على الايطالي ماتيو بريتيني المصنف الثامن 7-6 و7-6 في الدور الأول وسيواجه الآن النمساوي تيم الذي تغلب على الصيني تشانج تشي تشين المشارك ببطاقة دعوة بنتيجة 6-3 و6-3.

وقال موراي البالغ من العمر 32 عاما "أشعر بإرهاق شديد، غفوت قليلا قبل أن أحضر لخوض المباراة، هذه أول مرة أواجه فيها هذا الموقف منذ عودتي، أحتاج لهذه الأمور لأعتاد على ذلك مجددا خاصة اللعب على هذا المستوى وبكثافة،وكانت خطوة جيدة بالنسبة لي. الفوز في المباراة أمر رائع، سواء
فزت أو خسرت فقد كنت قادرا على خوض المباراة... وأن أقدم أداء تنافسيا وألعب بشكل جيد... أشعر بسعادة لأنني حصلت على اجازة غدا لأتعافى".

وكان إرسال نوري (24 عاما)، الذي يحتل المركز 69 عالميا، سيئا مقارنة بإرسال موراي الذي استفاد من أربعة فقط من إجمالي 13 فرصة لكسر إرسال منافسه خلال المباراة.

وسيواجه موراي الآن منافسه تيم الذي سدد خمس ضربات ارسال ساحقة واقتنص 84 في المئة من نقاط ارساله الأولى وخسر ثلاث نقاط فقط لكسر ارساله ليتغلب على تشانج في 69 دقيقة.

وفاز الايطالي فابيو فونيني على الروسي اندريه روبليف 6-3 و6-4 ليتأهل لمواجهة روسي آخر في دور الثمانية هو كارين خاشانوف المصنف الثامن الذي تغلب على الفرنسي جيريمي شاردي 7-6 و7-6.

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