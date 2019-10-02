رئيس البرلمان يعلن نتائج تشكيل اللجان البرلمانية النوعية

أعلن رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الثالثة اليوم الأربعاء، تشكيل هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية بالمجلس.



وجاء تشكيل اللجان على النحو التالي: لجنة "الشئون الدستورية والتشريعية" فاز برئاستها المستشار بهاء أبو شقة، فيما حصل النائبان نبيل الجمل ع إيهاب الطماوى على منصبي الوكيلين، والنائب إيهاب الخولى (أمينا للسر).



وفي لجنة الخطة والموازنة، فاز الدكتور حسين عيسى برئاسة اللجنة، فيما حصل النائبان ياسر عمر شيبة ومصطفى سالم على منصبي الوكيلين، والنائب عصام الفقى (أمينا للسر).



وفي لجنة الشئون الاقتصادية، فاز النائب أحمد سمير برئاسة اللجنة، وحصل النائبان أشرف العربي ومحمد علي عبد الحميد على منصبي الوكيلين، والنائب فخري طايل (أمينا للسر).



وفي لجنة الدفاع والأمن القومي، فاز اللواء كمال عامر برئاسة اللجنة، وحصل النائبان ممدوح مقلد العوضي وأشرف جمال على منصبي الوكيلين، والنائب عصام أبوالمجد (أمينا للسر).



وفي لجنة العلاقات الخارجية، فاز النائب كريم درويش برئاسة اللجنة، وحصل النائبان صلاح عقيل وحسام العمدة على منصبي الوكيلين، والنائب طارق الخولي (أمينا للسر).



وفي لجنة الشئون العربية، فاز النائب أحمد رسلان برئاسة اللجنة، وحصل النائبان أحمد أباظة وأحمد إمبابي على منصبي الوكيلين، والنائبة سحر صدقي (أمينا للسر).



وفي لجنة الشئون الإفريقية، فاز النائب طارق رضوان برئاسة اللجنة، فيما حصل النائبان صلاح عفيفي، وماجد أبو الخير على منصبي الوكيلين، والنائب جمال صادق (أمينا للسر).



وفي لجنة الشئون الصحية، فاز النائب محمد العماري برئاسة اللجنة، فيما حصل النائبان عبد المنعم شهاب وعصام القاضي على منصبي الوكيلين، والنائب سامي المشد (أمينا للسر).



وفي لجنة الصناعة، فاز النائب فرج عامر برئاسة اللجنة، وحصل النائبان محمد السلاب وعلاء ناجي على منصبي الوكيلين، والنائب فوزي فتى (أمينا للسر).



وفي لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فاز النائب محمد كمال مرعي برئاسة اللجنة، وحصل النائبان محمد المرشدي وهالة أبو السعد على منصبي الوكيلين، والنائب محمد سليم (أمينا للسر).



وفي لجنة الطاقة والبيئة، فاز النائب طلعت السويدي برئاسة اللجنة، وحصل النائبان عبد السلام خضراوي وعصام بركات على منصبي الوكيلين، والنائب علاء سلام (أمينا للسر).



وفي لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، فاز النائب هشام الحصري برئاسة اللجنة، وحصل النائبان مجدي ملك وأيمن معاذ على منصبي الوكيلين، والنائب عثمان المنتصر (أمينا للسر).



وفي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، فاز النائب عبد الهادى القصبي برئاسة اللجنة، وحصل النائبان رشا رمضان ومحمد أبو حامد على منصبي الوكيلين، والنائب سامر التلاوي (أمينا للسر).



وفي لجنة الثقافة والإعلام والآثار، فاز النائب أسامة هيكل برئاسة اللجنة، وحصل النائبان محمد شعبان ونضال السعيد منصبي الوكيلين، ونادر مصطفى (أمينا للسر).



وفي لجنة السياحة والطيران، فاز عمرو صدقي برئاسة اللجنة، وحصل النائبان محمد عبد المقصود وإبراهيم حمودة على منصبي الوكيلين، ومجدي بيومي (أمينا للسر).



وفي لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فاز النائب أحمد بدوي برئاسة اللجنة، وحصل يوسف الشاذلى وأحمد البعلى على منصبى الوكيلين، وأحمد زيدان (أمينا للسر).



وفي لجنة الشباب والرياضة، فاز النائب أشرف رشاد برئاسة اللجنة، وحصل النائبان طارق السيد ومحمود حسين على منصبي الوكيلين، ومحمد زيدان (أمينا للسر).