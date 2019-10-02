أندريسكو تبلغ دور الستة عشر في بكين.. وبارتي بدور الثمانية

بذلت بيانكا أندريسكو بطلة أمريكا المفتوحة جهدا كبيرا في المجموعة الثانية قبل أن تهزم إليسه ميرتنز 6-3 و7-6 وتتأهل إلى دور الستة عشر في بطولة الصين المفتوحة للتنس في بكين اليوم الأربعاء.



وعوضت اللاعبة الكندية المصنفة الخامسة، التي احتاجت إلى ثلاث مجموعات لتفوز على منافستها البلجيكية في دور الثمانية بأمريكا المفتوحة الشهر الماضي، تأخرها 4-1 في المجموعة الثانية وأنقذت

نقطة لخسارة المجموعة لتنتصر في ساعة واحدة و55 دقيقة.



ولم تستغل أندريسكو فقط خمس من ست نقاط لكسر الإرسال لكنها أنقذت أيضا ثماني من 12 نقطة لكسر إرسالها، وتلتقي في الدور التالي مع الأمريكية الصاعدة من التصفيات جنيفر برادي التي حققت فوزا مفاجئا على المصنفة 11 الأمريكية ماديسون كيز 2-6 و6-4 و6-4.



وفازت آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا بمباراتها رقم 50 هذا العام لكنها واجهت صعوبات قبل أن تنتصر 6-3 و6-7 و6-2 على الصينية تشينغ سايساي لتتأهل إلى دور الثمانية.



واحتاجت بارتي إلى كسر إرسال منافستها مرة واحدة في المجموعة الافتتاحية لكنها واجهت متاعب في الثانية، وعادلت اللاعبة الصينية المصنفة 39 عالميا النتيجة بالفوز في الشوط الفاصل بعد أن ارتكبت المصنفة الأولى 23 خطأ سهلا في المجموعة الثانية.



كما واجهت اللاعبة الأسترالية صعوبات في استغلال نقاط كسرالإرسال (3‭‬14 في المباراة) في اللحظات الحاسمة لكنها كسرت إرسال سايساي مرتين في المجموعة الأخيرة لتتأهل إلى دور الثمانية حيث تواجه المصنفة السابعة بترا كفيتوفا التي هزمت بليندا بنتشيتش 6-3 و6-3.