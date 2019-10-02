فالفيردي يستمر في أخطائه الفادحة مع برشلونة

يستضيف ملعب كامب نو المباراة الكبيرة والمرتقبة التي ستجمع عملاقي الدوري الاوربي برشلونة وإنترميلان، في قمة منافسات الجولة الثانية من عمر دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن إرنستو فالفيردي، قرر إشراك البرتغالي في الجبهة اليسرى خلال مباراة برشلونة ضد إنتر.



وأشارت الصحيفة المقربة من البلوجرانا، أن إصابة الإسباني جوردي ألبا أجبرت فالفيردي على الدفع بنيلسون سيميدو في الجهة اليسرى، لعدم ثقته التامة في فيربو جونيور الوافد الجديد للفريق.





وأنهت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن سيرجيو روبيرتو هو من سيعود لقيادة الجبهة اليمنى لكتيبة برشلونة ضد إنتر.





ويدخل برشلونة ضد إنتر في مباراة اليوم وعينه على الثلاث نقاط، من أجل اعتلاء جدول ترتيب المجموعة، وهو الهدف ذاته لكتيبة الإيطالي أنطونيو كونتي، حيث أن الفوز للنيراتزوري سيجعل منه بطلًا للمجموعة.



وذلك بعدما قد تعادل برشلونة مع بوروسيا دورتموند في الجولة الأولى من دور المجموعة، كما تعادل إنتر مع نظيره سلافيا براج، ليخرج كل فريق بنقطة وحيدة.

