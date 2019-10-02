أحلام لـ "ديانا حداد": "كل سنة وإنتِ طيبة يا أختي يا حبيبتي"

حرصت المطربة الإماراتية أحلام، على تهنئة صديقتها الفنانة اللبنانية ديانا حداد، بعيد ميلادها.



ونشرت "أحلام" عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" صورة لـ"ديانا".



وعلقت كاتبة: "كل سنة وإنتِ طيبة يا أختي يا حبيبتي، يا أجمل وأطيب وأطهر قلب، العمر كله في نجاح وحب وسعادة، ويحميلي غاليتينك ويخليهم لك، ديانا حداد، بنت الخليج".



يذكر أن أحدث أغاني المطربة ديانا حداد هي أغنية"جمالو"، والتي تعد عودة لديانا باللهجة المصرية من جديد، والأغنية من كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام.

